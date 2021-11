Sabato i Diavoli Vicenza a Milano per rinnovare la sfida contro gli avversari di sempre

HOCKEY IN LINE SERIE A – Settimana di fuoco per i Diavoli che, dopo la sfida di lunedì a Ferrara persa per 4-3 all’overtime, sabato vanno a Milano per il big match contro i rivali di sempre (inizio gara ore 18).

La squadra ha mostrato luci e ombre e non ha ancora raggiunto il top della forma, ma il cammino è ancora lungo e serviranno altre gare per trovare i giusti equilibri e i giusti meccanismi.

E con Milano è una prova di quelle toste che richiederà grande attenzione e determinazione.

“Sabato è una partita importante, più a livello morale che di classifica, perché abbiamo iniziato da poco il campionato e ci sono ancora tante partite da giocare – ha spiegato bomber Andrea Delfino, ex di turno – Ma è una partita molto importante per risollevare morale e per riprenderci dalla brutta sconfitta all’overtime a Ferrara lunedì. Una partita che abbiamo buttato via, in doppio vantaggio nel primo tempo e poi sopra di un gol fino a pochi secondi dal termine. Sicuramente cambieremo qualcosa in vista della gara con Milano. Cercheremo di amalgamare meglio i giocatori e proveremo a vincere sul loro campo che è sempre stato ostico per noi, come per tutte le altre squadre, però soprattutto l’importante è giocare bene e mettere in pratica quello che proviamo in allenamento”.

L’appuntamento è quindi per sabato 6 novembre a Milano oppure on line per vedere il big match in diretta streaming: https://youtu.be/Pp6W0TcRKoE