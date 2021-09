AS Vicenza si prepara per il quadrangolare di Milano: debutto sabato contro il Sanga

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo appena 13 giorni di attività A.S. Vicenza ha rotto il ghiaccio di una dura preparazione giocando nell’ultima settimana tre partite d’allenamento. Le prime due con squadre di serie B (Rovigo e Montecchio Maggiore), utilissimi galoppi che sono serviti per riprendere confidenza con l’agonismo. La terza invece a Treviso contro una pari categoria. La partita, giocata in quattro tempi da dieci minuti (23/15, 14/20, 21/11, 14/12), ha visto la netta supremazia trevigiana nel primo e terzo periodo, quella vicentina nel secondo, molto equilibrio nel quarto ed ultimo atto in cui sono emersi inevitabilmente stanchezza e tanti errori. Il match ha dato alcune indicazioni su Vicenza: grande contropiede, buona resistenza ai rimbalzi, tiro da fuori deficitario.

Questo il commento di coach Sandro Sinigaglia: “Siamo in piena preparazione con pesanti carichi di lavoro da smaltire. Da martedì inizieremo a lavorare sulla velocizzazione: abbiamo tanto da fare, in primis riacquistare reattività. Poi con pazienza dobbiamo fare nostri i giochi d’attacco, in parte nuovi rispetto alla scorso anno. Nella partita con Treviso mi sono piaciute alcune cose quali la prontezza nel gioco di transizione. Però arrivavamo quasi sempre dopo le avversarie sulle palle vaganti, segno di gambe legnose e lentezza nel reagire. Dobbiamo imparare bene gli aiuti e le chiusure in difesa, sfruttare maggiormente i ribaltamenti in fase offensiva. Vorrei sottolineare la buona prova di Tagliapietra e Garzotto che hanno già raggiunto un felice stato di forma. Le altre ci arriveranno presto: basta avere pazienza! Questa settimana ci alleneremo forte perchè sabato e domenica cominceremo a fare sul serio al torneo quadrangolare di Milano dove sarà importante giocare meglio anche perchè debutteremo subito contro il Sanga Milano!”

A.S. Vicenza: Fietta 9, Tonello 3, Villaruel 18, Sturma 4, Chrysanthidou 2, Tagliapietra 11, Monaco 2, Storti 1, Mioni 4, Garzotto 4, Priante e Bellon ne. All Sinigaglia

Treviso: De Giovanni 16, Zennaro 5, Zagni 10, Moravcikova 8, Beraldo 6, Gini 2, Vaidanis 8, Zecchin 8, Battilotti 9. All. Martinello

Nella foto di copertina la capitana Federica Monaco con lo sponsor e grande tifoso Daniele Volpato