Ai Campionati regionali cadetti su pista brillano i vicentini Zattra, Mantiero e Sanson

ATLETICA LEGGERA – A Vittorio Veneto é andato in scena il Campionato regionale cadetti su pista.

La prima giornata di gare sulla pista di Piazzale Consolini ha messo in evidenza i notevoli progressi di due saltatori: il vicentino Matteo Zattra (Us Summano), atterrato a 13.35 (+1.1) nel triplo, e la veronese Daphne Cordioli (Expandia Atl. Insieme), miglioratasi sino a 5.39 (+0.8) nel lungo. Andrea Morgana Fogato (Gs Fiamme Oro Padova) si è confermata ad alto livello nell’asta (3.20) dove è brillata anche Elena Moressa (Assindustria Sport) con 2.90. Esercizio di sprint per Rebecca Agbortabi (Trevisatletica): 10”19 negli 80 con vento contrario (-1.4). Doppio podio per i gemelli coneglianesi De Noni: Lorenza ha dominato i 1000 in 3’01”05, Michele è giunto secondo nell’alto con 1.80, stessa misura realizzata dal vincitore Filippo Mantiero (Atl. Schio). Bel 37.76, infine, per Serena Sanson (Pol. Dueville) nel martello. Nel lungo secondo posto per Diletta Cao (Csi Atl. Provincia di Vicenza).

Risultati. 1^ giornata. CADETTI. 80 (-0.3): 1. Giacomo Roncato (Atl. Audace Noale) 9”44. 1000: 1. Tommaso Marchiori (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 2’46”01. 300 hs: 1. Lorenzo Stoppato (Vis Abano) 42”29. Alto: 1. Filippo Mantiero (Atl. Schio) 1.80, 2. Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano) 1.80. Triplo: 1. Matteo Zattra (Us Summano) 13.35 (+1.1), 2. Andrea Calciati (Atl-Etica San Vendemiano) 12.65 (+1.5). Peso: 1. Mattia Massella (Pol. Lib. Lupatotina) 13.26.

CADETTE. 80 (-1.4): 1. Rebecca Agbortbabi (Trevisatletica) 10”19, 2. Daphne Cordioli (Expandia Atl. Insieme Verona) 10”38, 3. Harriet Amponsa Agyekum (Atl. Silca Conegliano) 10”42. 1000: 1. Lorenza De Noni (Silca Conegliano) 3’01”05, 2. Melania Rebuli (Atl. Valdobbiadene) 3’05”21, 3. Amelie Candeago (Athletic Club Firex Belluno) 3’05”51. 300 hs: 1. Elena Crepaldi (Discobolo Atl. Rovigo) 47”78, 2. Anna Morato (Virtus Este) 48”28. Asta: 1. Andrea Morgana Fogato (Gs Fiamme Oro Padova) 3.20, 2. Elena Moressa (Assindustria Sport) 2.90, 3. Giovanna Doria (Corpolibero Athletics Team) 2.80. Lungo: 1. Daphne Cordioli (Expandia Atl. Insieme Verona) 5.39 (+0.8), 2. Diletta Cao (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 5.11 (+1.1), 3. Alice Zanon (Coin Venezia) 5.10 (+0.1). Disco: 1. Giulia Vaiente (Gs Fiamme Oro Padova) 26.77. Martello: 1. Serena Sanson (Pol. Dueville) 37.76.

RISULTATI

Nella foto di copertina Matteo Zattra (credits Atl-Eticamente).