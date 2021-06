Pallavolo Aragona l’avversaria di Anthea Vicenza Volley sulla strada per la serie A2

VOLLEY FINALE PLAYOFF – Sarà Pallavolo Aragona l’avversaria di Anthea Vicenza Volley nella finale playoff per la promozione in serie A2.

“Onestamente non so quale tra Aragona e Albese fosse meglio da affrontare – esordisce coach Luca Chiappini – perché comunque quando si arriva in finale tutte le squadre sono molto attrezzate e costruite per vincere. Forse dovremmo domandare anche alle nostre avversarie se pensano di aver pescato bene o male”

Quali le difficoltà dal punto di vista psicofisico nell’affrontare una trasferta così lontana?

“Sicuramente il lungo viaggio inciderà sulla prestazione. Dovremo essere bravi a far sì che l’incidenza sia la minore possibile”

Però prima della trasferta ad Agrigento ci sarà l’andata in casa, dove le difficoltà del lungo viaggio saranno a carico delle nostre avversarie. Potrebbe questo diventare un vantaggio in vista della doppia sfida?

“Sì, credo di sì. Noi in casa siamo una squadra difficile da affrontare, lo abbiamo dimostrato sabato scorso per l’ennesima volta (sempre vincenti in casa da agosto scorso in partite ufficiali!) e anche fuori siamo una formazione determinata. Credo che le valutazioni saranno squisitamente dal punto di vista tecnico e tattico e sulla tenuta atletica delle giocatrici”

La partita del 19 giugno al palazzetto di via Goldoni sarà la prima e anche l’ultima della stagione in cui si giocherà davanti al pubblico, circa 400 tifosi…

“Penso che ci siano molte persone che hanno sempre avuto voglia di venire a vederci, soprattutto dopo una stagione esaltante come la nostra. L’invito é quello di essere presenti alla sfida che vale una stagione anche perché giochiamo una buona pallavolo, abbiamo voglia tutti di normalità e perché la pallavolo con il pubblico ha un impatto emotivo molto differente e noi abbiamo bisogno anche di questo per concretizzare l’impresa che stiamo affrontando”.

Per la partita di finale i posti sono ovviamente limitati e i biglietti, costo € 15, possono essere prenotati inviando una mail con l’indicazione del numero di posti richiesti a info@volley-vicenza.it

Seguirà risposta con indicazioni per formalizzare l’acquisto.