Tramarossa Vicenza riparte dalla riconferma di Cesare Ciocca in panchina

BASKET – Mancava solo l’ufficialità per dare l’annuncio, ma la notizia era nell’aria da qualche giorno: il

primo tassello della stagione 2021-22 della Tramarossa Vicenza è il rinnovo di coach Cesare Ciocca.

La grande stagione firmata da “Cece” sulla panchina biancorossa ha facilmente convinto tutta la

dirigenza che il trevigliese fosse l’uomo giusto per continuare a guidare la formazione vicentina

anche nel prossimo campionato, che sarà il settimo consecutivo per la società in Serie B.

Una stagione, quella 2020-21, costellata di grandi soddisfazioni per il club berico: secondo

posto in regular season e semifinali di Supercoppa Centenario, con un bilancio complessivo, tra

coppa, campionato e play-off, di 23 partite vinte e 10 perse, con l’unica amarezza

rappresentata dall’eliminazione ai playoff arrivata per mano della Luiss Roma, all’ultimo secondo

di gara 5.

La firma del tecnico vuol dare continuità a questa fantastica stagione appena conclusa,

con l’auspicio di continuare a crescere in mentalità ed identità di gioco e, se possibile, confermarsi

anche in termini di risultati, pur in un contesto di necessario contenimento dei costi, causa le minori

risorse disponibili nei due campionati giocati a cavallo della pandemia Covid ed i cui effetti restano

ancora tangibili.

Il progetto che coinvolge coach Ciocca ha preso il via l’anno scorso, con un progressivo

ringiovanimento del roster biancorosso, con l’obiettivo di allestire un gruppo fortemente motivato,

capace di produrre un basket organizzato, energico ed intenso in grado di competere anche con

squadre tecnicamente più attrezzate nelle singole individualità.

La chiusura del nuovo rapporto contrattuale (1+1, convertibile in biennale nel corso della stagione)

è stato facilitato anche dalla ribadita volontà del tecnico di proseguire e dare continuità all’ottimo

lavoro intrapreso a Vicenza, grazie anche all’ambiente ed organizzazione societaria, trovati

all’ombra dei Berici.

La permanenza del tecnico di Treviglio è la base per cominciare a tratteggiare il nuovo volto della

formazione 2021/ 2022, non ancora di facile individuazione.