il 16° Rally Campagnolo scalda i motori per un’edizione che si annuncia da record

RALLY – È stata la sala consiliare del Municipio di Isola Vicentina ad ospitare la conferenza di presentazione della sedicesima edizione del Rally Campagnolo, in programma nella medesima località venerdì 28 e sabato 29 prossimi e che, per ottemperare alle normative in vigore, si dovrà svolgere a “porte chiuse”.

A fare gli onori di casa il vice sindaco Nicolas Cazzola affiancato dall’assessore allo sport Francesco Castagna, dai sindaco di Gambugliano e Cogollo Matteo Forlin e Gildo Capovilla, oltre all’assessore allo sport di Schio, Aldo Munarini.

Erano presenti, inoltre, il presidente del comitato organizzatore della manifestazione Renzo De Tomasi, il presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli assieme al direttore Gian Antonio Sinigaglia e al presidente della commissione sportiva Roberto “Rudy” Dalpozzo con al suo fianco Alberto Battistolli, vincitore dell’edizione 2019 – l’ultima disputata – del Rally Campagnolo.

A tenere banco, in primis, l’eco generato dall’incredibile numero di domande iscrizione pervenute,

circa duecentosessanta, che confermano una volta di più il gradimento per la manifestazione organizzata dal Rally Club Team con il patrocinio del Comune di Isola Vicentina e dell’Automobile Club Vicenza che vedrà sfidarsi, oltre ai protagonisti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, i contendenti del Trofeo A112 Abarth Yokohama, Michelin Historic Rally Cup, Memory Fornaca ai quali si sommano quelli del Campionato Italiano Regolarità a Media oltre agli iscritti al Trofeo Tre Regioni regolarità sport.

Sottolineata anche l’importanza della manifestazione per tutto l’indotto locale grazie alle tante presenze degli equipaggi iscritti e delle loro squadre, oltre a tutto il personale di servizio, che nei prossimi soggiorneranno nell’area interessata dall’evento.

A termine della presentazione, è stata consegnata dal Comune di Isola Vicentina, una targa ad un emozionato Renzo De Tomasi per celebrare il quarantesimo anniversario della fondazione del Rally

Club Isola Vicentina, sodalizio che in tutti questi anni ha dato un fondamentale apporto al mondo

dell’automobilismo sia come comitato organizzatore, sia quale fucina di equipaggi e di apprezzati

commissari di percorso.