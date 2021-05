AS Vicenza a Milano per la prima semifinale playoff: finora in parità il bilancio tra le 2 squadre

BASKET PLAYOFF SERIE A” FEMMINILE – Scatta la semifinale dei playoff tra AS Vicenza e Sanga Milano. Si gioca al meglio delle tre partite: la prima a Milano, la seconda a Vicenza, l’eventuale bella ancora a Vicenza. Questo è il frutto di un quarto di finale veramente rivoluzionario e sorprendente.

La quinta (Alpo), la sesta (Vicenza), la settima (Milano) hanno prevalso rispettivamente su Scrivia, Udine e Crema, sovvertendo tutti i pronostici. Sanga Milano nella stagione regolare ha raggiunto i 28 punti, Vicenza 30 e, proprio in virtù di ciò, l’eventuale bella si gioca al palasport berico.

All’andata fu vittoria per Vicenza di 10 punti (51-61) in casa lombarda; al ritorno Sanga sbancò Vicenza (alla prima sconfitta casalinga) di 5 punti (63-68). Le due squadre si assomigliano: sanno correre e difendere. Milano segna meglio da due: 43% contro 41%. Ma al tiro da tre ambedue sono sul 30% e in parità nella realizzazione dei tiri liberi. Vicenza prende qualche rimbalzo in meno (951/ 977) e perde qualche pallone in più (425/391). Sanga sa giocare di squadra come Vicenza e annovera tra le sue fila la guardia Toffali – 15,5 di media al tiro – e l’ala Beretta al 13,4. Ma hanno dimostrato sul campo le loro capacità l’ottima straniera Cicic – 10,9 al tiro – Guarneri, Mandelli, Novati. Insomma un team di tutto rispetto: d’altra parte non si arriva fin qui per caso. Coach Franz Pinotti può essere soddisfatto! Vicenza sulle ali dell’entusiasmo per l’impresa dell’eliminazione di Udine è ben conscia delle difficoltà e sa di avere due partite su tre in casa.

Parola d’ordine di coach Sinigaglia: nervi saldi, calma e sapere sempre ragionare. Nei momenti difficili le ragazze sono sempre state capaci di dare il massimo. Si gioca la prima lunedì a Milano alle ore 20.30 nella Palestra “Aldo Giordani”. Si replica a Vicenza giovedì alle ore 20. Eventuale terza partita domenica alle ore 18: ancora a porte chiuse. Arbitri Giulia Caravita di Ferrara e Michele Biondi di Trento.