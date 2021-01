BARDIANI CSF FAIZANÈ: debutto in maglia ciclamino per Visconti

22.01.2021

Questa domenica 24 gennaio sulle strade della provincia di Valencia ci sarà l’atteso debutto in maglia ciclamino di Giovanni Visconti, in occasione del debutto europeo del team. Il team, che si allena sulle strade di Benidorm, tra Valencia ed Alicante, già da alcuni giorni schiererà al via una formazione di alto livello. A supportare l’esperto capitano non mancheranno come sempre giovani di talento come Filippo Fiorelli, Daniel Savini e Filippo Zana, già in forza al team nel 2020 e in luce sulle strade del Giro 2020. Al loro fianco altri volti nuovi del team come Umberto Marengo, Davide Gabburo e il neo-professionista Samuele Zoccarato.

LA FORMAZIONE:

Giovanni Visconti (1983) – Scalatore

Davide Gabburo (1993) – Passista

Filippo Fiorelli (1994) – Completo

Umberto Marengo (1992) – Passista

Daniel Savini (1997) – Scalatore

Filippo Zana (1999) – Completo

Samuele Zoccarato (1998) – Passista

DS -Mirko Rossato

In ammiraglia ci sarà Mirko Rossato su quelle che sono per lui le strade di casa nei pressi di La Nuncia: “Un percorso che conosco molto bene ma che può essere davvero imprevedibile. Le due variabili principali saranno la salita iniziale che a seconda di come sarà affrontata potrà fare la differenza e il forte vento di questi giorni. Per noi è il debutto europeo di questa stagione, ci teniamo a fare bene e a confrontare il livello della nostra preparazione con gli avversari.”