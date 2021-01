Vicenza Volley al debutto sabato sera a Padova contro l’Alta Fratte

VOLLEY SERIE B1 – Gara 1 per Vicenza Volley che scendera’ in campo sabato sera in trasferta a Padova.

L’avversario della prima partita e’ l’Alta Fratte, squadra giovane ma estremamente grintosa.

Ecco le parole di coach Luca Chiappini alla vigilia della sfida: “Finalmente la data ufficiale e’ stata rispettata, il campionato inizia e siamo pronti per affrontarlo nelle migliori condizioni possibili. E’ una stagione complicata, difficile da programmare, basti pensare che abbiamo dovuto rimodulare la preparazione tre volte, pero’ arriviamo in condizioni ottimali.

Il primo avversario e’ l’Alta Fratte, squadra padovana con un roster molto giovane, con ragazze che sicuramente si vorranno mettere in mostra. Hanno qualche individualita’ estremamente interessante, con doti tecniche importanti, specialmente in battuta. Un avversario da affrontare, come tutti, con il massimo rispetto.

Tornando a noi, invece, sono molto contento dello stato di salute della squadra: il nostro preparatore ha svolto un lavoro eccellente. Le ragazze sono cariche e motivate a far bene. L’ambiente e’ positivo in tutto il gruppo squadra e nel club in generale, ci sono quindi tutte le premesse per un buon avvio di campionato.”

Si gioca alle ore 20,30 con diretta streaming sulla pagina ufficiale di Vicenza Volley