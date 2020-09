2° Memorial Stefani – Dopo la seconda giornata l’Hockey Trissino è al primo posto

2° Memorial Stefani – 2° giornata. GS Hockey Trissino fa suo il derby col Montebello. Il Sandrigo costringe il Valdagno al pareggio

Nella seconda giornata di gare al Pala Dante i blucelesti di Resende ottengono la seconda vittoria nel trofeo con una buona prestazione contro i biancorossi di Chiarello. Pareggio giusto tra Sandrigo e Valdagno nella prima gara di serata. Domenica alle 16.00 Sandrigo-Montebello e alle 18.00 Trissino-Valdagno che vale la vittoria finale

TRISSINO – Seconda giornata di gare al 2° Memorial Gianni Stefani al Pala Dante di Trissino. Abituati un po’ alle nuove normative anti Covid, le quattro squadre hanno saputo regalare gol e spettacolo agli sportivi presenti al Pala Dante e pure a quelli collegati via streaming da tutta Italia.

Prima gara

Nella prima partita si è assistito ad un derby molto tirato ed equilibrato tra Valdagno e Sandrigo, terminato con un pareggio tutto sommato corretto per quanto visto in campo. Passano centoventi secondi e il Sandrigo sblocca il risultato, con il tiro di Pallares che sorprende Sgaria. Il Valdagno non si scompone, si riorganizza, e perviene al pareggio con Piroli su perfetto assist di Mir. Lo stesso giovanissimo numero due è tra i migliori in campo, e al 23’30 segna la rete del primo vantaggio valdagnese. In avvio di ripresa parte meglio il Sandrigo, che dopo 5’ trova il pareggio con Pozzato. Passano tre minuti e il Valdagno si riporta avanti con la rete sottomisura di De Oro. Ma il Sandrigo non molla, e al 20’ è capitan Pozzato a pareggiare nuovamente. Finale infuocato, con chance da una parte e dall’altra, ma la parità non cambia.

Il Trissino vince contro il Montebello

Nella seconda partita come ci si aspettava l’intensità e l’equilibrio non sono mancate, ma alla fine il Trissino di Resende è riuscito a centrare la seconda vittoria di fila di questo torneo contro un ottimo Montebello. L’avvio vede il Trissino molto determinato a fare la partita, col Montebello a difendersi e ripartire. Il risultato si sblocca al 5’30 con il tocco sottomisura di Joao Pinto. Il Montebello però è totalmente in partita, e al 13’ perviene al pareggio con il contropiede solitario di Tataranni, che si presenta a tu per tu con Català e lo supera. Al 24’ occasione per il Trissino con il rigore di Faccin, ma Bovo para. L’inizio di ripresa è tutto appannaggio dei padroni di casa, che dopo nemmeno un minuto si riportano in vantaggio con la bella rete di Faccin. La partita rimane combattuta, ma dopo un paio di salvataggi di Català, il Trissino allunga al 13’ con un contropiede che vede Caio spingere in rete la terza rete. Lo stesso fuoriclasse portoghese, al 21’, chiude i conti con un gran tiro da sinistra.

Il programma prevede ora che nella terza ed ultima giornata, Domenica 13 Settembre, alle 16.00 si affrontino Montebello e Sandrigo, mentre alle 18.00 il Trissino affronterà il Valdagno, nella partita che decreterà la squadra che si aggiudicherà il 2° Memorial Stefani, scrivendo il proprio nome sull’albo d’oro del torneo dopo quello dei portoghesi del Barcelos.

TABELLINI SECONDA GIORNATA

HOCKEY VALDAGNO – HOCKEY SANDRIGO 3-3 (pt 2-1)

VALDAGNO: 10 Bruno Sgaria (P), 3 Andrea Brendolin, 7 Gaston De Oro, 8 Davide Piroli, 9 Alex Zordan, 12 Alessandro Cunegatti, 6 Andrè Centeno, 4 Mattia Cocco (CAP), 2 Manuel Mir, 1 Filippo Fongaro (P). All Diego Mir

SANDRIGO: 1 Tommaso Bernardelli (P), 7 Diogo Neves, 9 Claudio Cacau, 4 Marc Pallares, 6 Alessio Cocco, 5 Alberto Pozzato (CAP), 3 Thomas Crovadore, 8 Marc Vazquez, 2 Andrea Contro, 10 Christian Cocco (P). All Franco Vanzo

ARBITRI: Claudio Ferraro e Louis Hyde. Ausiliario: Adriano Marangoni

RETI. Pt 2’ Pallares (S), 13’ Piroli (V), 23’30 Mir (V). St 5’ Pozzato (S), 8’ De Oro (V), 20’ Pozzato (S)

GS HOCKEY TRISSINO – HOCKEY MONTEBELLO 4-1 (pt 1-1)

TRISSINO: 54 Adrià Català (P), 2 Leonardo Diquigiovanni, 5 Alessandro Faccin, 6 Andrea Malagoli, 8 Caio Oliveira, 17 Joao Pinto (CAP), 58 Andrea Scuccato, 71 Davide Gavioli, 76 Gabriele Gavioli, 13 Elia Zen. All Nuno Resende

MONTEBELLO: 1 Edy Nicoletti (P), 2 Diego Nicoletti, 4 Carlo Bertinato, 5 Nuno Paiva, 6 Juan Fariza (CAP), 7 Antonio Miguelez, 8 Massimo Tataranni, 11 Simone Bolla, 27 Simone Peretto, 10 Giovanni Bovo (P). All. Luca Chiarello

ARBITRI: Louis Hyde e Claudio Ferraro. Ausiliario: Adriano Marangoni

RETI. Pt 5’40 Joao Pinto (T), 13’ Tataranni (M). St 1’ Faccin (T), 8’ Caio (T), 21’ Caio (T)

PROGRAMMA DEL “2° MEMORIAL GIANNI STEFANI”

Montebello – Valdagno 3-4; GS Hockey Trissino – Sandrigo 9-3.

Sandrigo – Valdagno 3-3; GS Hockey Trissino – Montebello 4-1

Domenica 13/09/2020 Ore 16.00 Montebello – Sandrigo – Ore 18.00 GS Hockey Trissino – Valdagno

CLASSIFICA. GS Hockey Trissino 6 (+9), Hockey Valdagno 4 (+1), Hockey Sandrigo 1 (-6), Hockey Montebello 0 (-4)

Nicola Ciatti – Ufficio Stampa Hockey Trissino

Credits Grafiche: Alberto Rizzi