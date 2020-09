Vicenza Calcio Amputati vince le 3 gare del girone d’andata

É partita da Jesolo la stagione 2020 del Calcio amputati e del Calcio a 7 per atleti con cerebrolesione ed in particolare dal Villaggio Marzotto in questo fine settimana.

Causa coronavirus il Campionato italiano di Calcio amputati è stato rimodulato in due tappe: se il girone di andata si é giocato a Jesolo, quello di ritorno è in programma il 17-18 ottobre in sede da definirsi.

Nel fine settimana del 28-29 novembre Roma accoglierà invece le sfide di Coppa Italia e Supercoppa.

Intanto la Federazione europea di Calcio amputati (EAFF) ha annunciato la definitiva cancellazione dell’EAFF Champions League che si sarebbe dovuta disputare in Turchia in autunno dopo il primo slittamento di maggio. L’appuntamento è rinviato al 2021.

La formazione di Vicenza in questo weekend a Jesolo ha vinto tutte e tre le gare, la prima con Levante Pegliese grazie alle reti di La Manna, 2 Padoan, Leone, Messori e Sasso.

La seconda gara é stata vinto per 3 a 1 con il Montellabate con le reti di Padoan e doppietta di Messori.

La terza ed Ultima gara si é chiusa con un rotondo 7 a 0 (Avelli, 2 Messori, Sasso, Autogol Sodero, 2 Bulloni).

Grande novità invece per il Calcio a 7. Sempre nel weekend dell’11-13 settembre Jesolo terrà a battesimo l’edizione sperimentale del Campionato italiano, con le squadre partecipanti a caccia del primo scudetto storico della disciplina.