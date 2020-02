ATLETICA – Torna in gara Del Buono

PADOVA: DEL BUONO RIENTRO IN PISTA DOPO TRE ANNI

Rientra in gara anche su pista Federica Del Buono. La mezzofondista azzurra si è messa alla prova questo pomeriggio al meeting indoor di Padova, nei 3000 metri, correndo in 9:20.70. Era da più di tre anni che la 25enne vicentina dei Carabinieri non disputava una competizione in pista, dagli 800 all’aperto del 25 settembre 2016 ai Societari assoluti di Cinisello Balsamo. Risale invece a quasi cinque anni fa il suo ultimo impegno agonistico in sala, agli Europei del marzo 2015 a Praga dove nei 1500 riuscì a conquistare la medaglia di bronzo. Un primo test, quello di oggi, con passaggio intermedio di 3:02 al chilometro iniziale, sulla distanza in cui ha un record personale di 9:01.19 realizzato nel 2015. Dopo una serie di infortuni, il rientro c’è stato invece nello scorso autunno, in una 10 chilometri su strada vinta il 10 novembre a Villaverla, mentre due settimane fa si era cimentata anche nella corsa campestre a Vittorio Veneto.