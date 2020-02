BASKET – Le Velco soccombe nel primo tempo

VelcoFin InterLocks Vicenza- BCB Bolzano 69-78 (17/27, 12/24, 22/17, 18/10)

Partita praticamente terminata alla fine del primo tempo, chiuso con Bolzano avanti di 22 punti: 29/51, con Vicenza che gioca al limite della decenza. Una sola squadra in campo che nel primo quarto segna addirittura un 11/11 da due, cosa davvero inusuale a vedersi sui nostri campi. Solo che non si capisce dove comincia la bravura delle atlete di Roberto Sacchi e quanto pesi invece l’arrendevolezza delle giocatrici di Claudio Rebellato. Non è possibile che al primo palleggio in penetrazione ci si faccia sistematicamente saltare per permettere un’entrata positiva a canestro o un penetra e scarica che libera con una facilità disarmante al tiro l’avversaria che segna indisturbata. Così, se è vero che nel secondo tempo la reazione vicentina c’è stata, anche qui ci sorge il dubbio che Bolzano a un certo punto abbia mollato la presa e che i meriti nostrani non siano tanto elogiabili. Sconsolato alla fine il coach Rebellato che si è sgolato per tutta la partita a raccomandare grinta e pressione. A guardare le cifre si nota proprio che a fare la differenza non sono i rimbalzi o le palle perse o i tiri da tre, ma le percentuali decisive ed eloquenti del tiro da due: 23/52 per VelcoFin InterLocks pari al 37,5%, 26/38 per BCB Bolzano, pari al 58,8%. E qui si chiude impietosamente la cronaca di una sconfitta che elimina in maniera sconfortante qualsiasi speranza di ripresa.

VelcoFin InterLocks Vicenza: Olajide 14, Peric 12, Gramaccioni 11, Monaco 5, Zavalloni 3, Kolar 4, Profaiser 16, Mioni e Salvucci ne., Meroni 2, Sartore 2. All Claudio Rebellato

Tiri da due 23/52 tiri da tre 4/20 TL 11/13 Roff 16 Rdif 20 Rtot 36 Pp 14 Pr 9 Uscita per 5 falli Gramaccioni

BCB Bolzano: Degiovanni 14, Valerio 13, Servillo 5, Larcher ne., Fall 19, Gualtieri 7, Desaler ne., Trehub 10, Nasraoui 1, Villarini 9. All Roberto Sacchi

Tiri da due 26/38 tiri da tre 4/13 TL 14/26 Roff 7 Rdif 31 Rtot 38 PP 19 PR 8

Uscita per 5 falli Servillo

Arbitri Federica Servillo e Andrea Mammoli di Perugia

Ufficio Stampa

VelcoFin InterLocks Vicenza