Sabato la Velcofin Vicenza ritrova il tifo di casa per la sfida con Ponzano

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo due trasferte consecutive, la Velcofin Interlocks Vicenza torna al palazzetto dello sport di via Goldoni per dare continuità alla bella vittoria di Umbertide di domenica scorsa. L’avversaria di sabato sarà la Posaclima Ponzano, quinta in classifica e in piena corsa per aggiudicarsi un posto ai play-off. Non sarà una partita semplice, ma Vicenza ha le carte in regola per provare a vincere anche contro queste avversarie. Palla a due alle 18 di sabato 17 febbraio.

La crescita di Vicenza nel 2024 è sotto gli occhi di tutti: le biancorosse hanno dato filo da torcere a due corazzate come Udine ed Alpo, hanno vinto nettamente la sfida salvezza contro Rovigo e si sono imposte con grande lucidità nel match di Umbertide. Il ruolino di marcia è positivo ma c’è ancora da lavorare per Sturma e compagne per ottenere almeno il nono posto, che garantirebbe il mantenimento della categoria senza passare per i play-out. Le prossime tre partite, in tal senso, saranno fondamentali: dopo Ponzano, Vicenza farà visita alla Futurosa Trieste, squadra ostica e difficile da battere per tutti in casa sua, prima di ospitare Ancona, in un delicatissimo scontro diretto. Poi ci sarà la pausa per la Coppa Italia, ma a quel punto gli obiettivi che la Velcofin dovrà avere per il finale di stagione saranno chiari.

Intanto però, la sfida contro Ponzano, quest’anno una delle squadre più quadrate del campionato di A2. Le trevigiane vengono da una vittoria sofferta contro il fanalino di coda Abano, battuto per 68-64, successo che ha interrotto una striscia di due sconfitte consecutive, rimediate contro Alpo e nel derby contro Treviso. La Posaclima, ad oggi, è quinta a soli due punti da Matelica e sta accarezzando il sogno di arrivare tra le prime quattro, che le garantirebbe almeno un turno di play-off con il fattore campo a favore. Squadra dotata di un attacco nella media (65 punti ad incontro), Ponzano dà il suo meglio sotto le plance, raccogliendo quasi quaranta rimbalzi e rifilando tre stoppate a partita. Di contro, perde più di 17 palloni ad incontro, e su questa statistica potrebbe essere vulnerabile.

La forza di Ponzano sta nel non offrire punti di riferimento: finora nessuna giocatrice sfonda la doppia cifra di punti di media. Quella che maggiormente l’avvicina è la centro Celia Fiorotto: argentina classe 1992, 9.9 punti di media, stacca 7 rimbalzi ad incontro e sarà un osso durissimo nel pitturato. Il cast di giocatrici sotto le plance è di altissimo livello: le giovani Valli e Varaldi, oltre all’ex della partita, Claudia Gobbo, garantiscono tante carambole in favore della Posaclima. Varaldi poi piazza quasi 2 stoppate di media ad incontro (con un massimo stagionale di 7 contro Abano all’andata): sarà fondamentale sfuggire alle sue lunghe leve in penetrazione. Tra le esterne, attenzione a Martina Mosetti, giocatrice all around capace di fare bene tutto quello che le viene chiesto; ad Alice Milani, la migliore tiratrice da tre punti della squadra, capace di accendersi da un momento all’altro; all’esperta Giovanna Pertile, che ha un passato in A1 di grande importanza e che al piano di sotto può sempre fare la differenza. Le guardie Camila Kirchenbaum, uruguayana, e Francesca Favaretto e Michela Volpato completano il roster.

In dubbio Sara Iuliano: non scende in campo dalla seconda di ritorno contro Ancona.