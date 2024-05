Coppa Città di Vicenza da record con gran finale al Menti

Partita la tradizionale manifestazione di calcio giovanile sponsorizzata da AGSM AIM che vedrà in campo le squadre delle categorie dell’attività di base della Figc a cui si aggiunge il Trofeo STAR per Allievi e Giovanissimi: in campo oltre 200 formazioni

Coppa Città di Vicenza 2024 – REGOLAMENTI E RISULTATI

E’ tutto pronto per l’edizione 2024 della Coppa Città di Vicenza che anche quest’anno registra una partecipazione straordinaria e da record.

La manifestazione è riservata alle categorie dell’Attività di base della FIGC (Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici).

In aggiunta alla Coppa Città di Vicenza – Trofeo AGSM AIM è organizzato in parallelo anche il Torneo STAR (riedizione dell’ex Stanga/Altair) e dedicato alle categorie Allievi e Giovanissimi con altre 30 squadre impegnate.

In tutto, quindi, oltre 200 formazioni con un coinvolgimento di oltre 3000 persone tra ragazzi, tecnici e dirigenti, numeri che solo il Torneo giovanile più famoso e prestigioso del panorama calcistico giovanile di Vicenza e provincia può contare.

Si è partiti il 27 aprile con le categorie Esordienti e per oltre un mese, quotidianamente, ci sarà un ricco programma di partite in cui i protagonisti saranno i giovani.

La manifestazione, lo ricordiamo, è promossa da Sport Vicentino e organizzata in collaborazione con l’USD Altair ed il Lanerossi Vicenza mentre la segreteria organizzativa è curata dall’associazione Lane For All.

L’evento gode del sostegno di AGSM AIM che dà il proprio contributo per impreziosire la riuscita del torneo e del Comune di Vicenza – Assessorato allo Sport che mette a disposizione lo stadio Menti per le giornate finali del 8 e 9 giugno 2024, oltre naturalmente alla Delegazione Provinciale della FIGC in qualità di super visore del torneo.

Da qualche edizione, per dare la possibilità ai ragazzi di giocare più partite, per le squadre non qualificate alla seconda fase della Coppa Città di Vicenza, è stato creato un torneo parallelo chiamato Trofeo STAR che vivrà la sua fase finale ai campi di San Pio X e della Stanga.

Ci sarà poi anche quest’anno il Trofeo “Remo Marchezzolo” intitolato alla straordinaria figura del prof. Marchezzolo, che tanto ha dato al calcio giovanile e che verrà riproposto per la categoria dell’Under 15 femminile, dando così spazio al movimento in rosa.

Infine, per la categoria dei Piccoli Amici (nati negli anni 2017 e 2018) è prevista la consueta giornata di esibizione con “tutti allo stadio” il 9 giugno 2024 dove oltre 500 bambini si ritroveranno al Menti a giocare nel prato più prestigioso della città.