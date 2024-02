Il derby triveneto tra LR Vicenza e Triestina in diretta su Rai 2

CALCIO SERIE C NOW – La Serie C NOW ritorna su Rai 2 di domenica pomeriggio e continua il suo processo di crescita dopo i grandi numeri fatti registrare negli stadi, +40% di spettatori rispetto alla stagione precedente.

Per la quarta volta la Serie C NOW entrerà nelle case degli italiani e lo farà con la diretta della partita tra L.R. Vicenza e Triestina, match valido per la nona giornata di ritorno del girone A della Serie C NOW. Appuntamento, dunque, a domenica 25 febbraio 2024 ore 16 per uno scontro ad altissima quota tutto da vivere.

Il binomio Lega Pro-Rai si mostra solido e di successo. Il match tra L. R. Vicenza e Triestina sarà un’occasione immancabile per conoscere ancor più un campionato che coinvolge milioni di appassionati in Italia e all’estero regalando gol, gioie ed emozioni.