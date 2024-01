CALCIO SERIE C NOW – L’Arzignano Valchiampo comunica che l’attaccante classe 2004 Filippo Canato, arrivato lo scorso luglio dalla Primavera del Monza, è stato trasferito a titolo temporaneo all’AC Mestre, club veneto che milita nel Girone C di Serie D.

Nel girone di andata ha indossato la maglia gialloceleste per 190 minuti, collezionando 7 presenze in Serie C (5 in Campionato e 2 in Coppa) e firmando 4 reti con la formazione Primavera 3 del club.