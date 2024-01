La Rangers Rugby Vicenza resta ancora riposo alla ripresa del campionato

RUGBY SERIE A ELITE – Il weekend del 7 ed 8 gennaio vedrà ripartire la Serie A Elite con la decima giornata in cui la Rangers osserverà il suo secondo ed ultimo turno di riposo.

I biancorossi torneranno in campo nei due sabati successivi per le prime due giornate della Serie A Elite Cup, entrambe in casa alla Rugby Arena con Fiamme Oro e Lyons Rugby.

A fine mese poi la ripartenza del campionato per i vicentini con la trasferta a Roma con le Fiamme Oro, undicesima giornata della Serie A Elite.

Serie A Elite Cup

Sabato 13 gennaio – ore 12 – Rugby Arena Vicenza

Rangers Vicenza – Fiamme Oro

Sabato 20 gennaio – ore 14:30 – Rugby Arena Vicenza

Rangers Vicenza – Lyons Rugby

Serie A Elite

Sabato 27 gennaio – ore 14:30 – C.S. Polizia “S. Gelsomini” Roma

Fiamme Oro – Rangers Vicenza