Un gol di Pellegrini regala il primo successo al LR Vicenza di Vecchi

LR Vicenza – Alessandria 1-0

L.R. Vicenza – Confente; Ierardi, Golemic, Laezza (dal 48′ Valietti); De Col, Cavion, Ronaldo (dal 87′ Jimenez), Proia (dal 75′ Tronchin), Costa (dal 87′ Sandon); Pellegrini J. (dal 87′ Rossi F.), Ferrari. A disposizione: Brzan, Siviero, Fantoni, De Maio, Lattanzio, Talarico. Allenatore: Stefano Vecchi

Alessandria – Liverani; Ercolani, Rota, Gega; Pellegrini L. (dal 66′ Anatriello), Sepe (dal 83′ Ndir), Pellitteri, Mastalli, Rossi E. (dal 77′ Parrinello); Siafa, Vaughn. A disposizione: Piana, Rimbu, Ronci, Molinaro, Bello, Gueli, De Ponti. Allenatore: Sergio Pirozzi

Marcatore: 60′ Pellegrini J. (LRV)

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa, assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Pio Carlo Cataneo di Foggia, quarto ufficiale Davide Cerea di Bergamo

Ammoniti: Ronaldo (LRV), Pellegrini L. (A), Golemic (LRV)

Spettatori: 6.946 di cui 24 ospiti e 6.386 abbonati, incasso pari a 48.500 incluso rateo abbonamenti

Note: serata fredda, terreno in discrete condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Al Menti va in scena la sfida tra LR Vicenza ed Alessandria che segna il debutto in panchina per Stefano Vecchi chiamato a sostituire Aimo Diana.

0-0 il risultato al termine del primo tempo.

Al 60’ il vantaggio biancorosso grazie ad un’azione personale di Pellegrini che in area salta la difesa e conclude di potenza in rete. 1-0