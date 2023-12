La Rangers Rugby Vicenza torna a mani vuote dalla trasferta di Mogliano

Mogliano Veneto Rugby – Rangers Vicenza 30-20 (17-6)

Marcatori: pt. 3′ cp. Mercerat (0-3); 23′ m. Finotto, tr. Ferrarin (7-3); 34′ cp. Ferrarin (10-3); 36′ m. Sangiorgi, tr. Ferrarin(17-3); 40’ cp. Mercerat (17-6).

st. 44′ m. Douglas (22-6); 52′ m. Scalabrin (22-11); 57′ cp. Mercerat (22-14); 70′ cp. Mercerat (22-17); 74′ cp. Ferrarin (25-17); 78′ cp. Mercerat (25-20); 80′ m. Dal Zilio (30-20)

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Zanandrea (15′ Douglas), Passarella, Va’Eno, Dal Zilio; Ferrarin, Battara (41′ Russi); Grant, Finotto, Brevigliero; Baldino (Cap.), Kingi; Ceccato (52′ Avaca E.), Sangiorgi (52′ Frangini), Aminu (60’-70’ Gentile). Allenatore: Marco Caputo

Rangers Vicenza: Galliano; Scalabrin, Gelos, Sanchez-Valarolo, Williams (54′ Foroncelli); Mercerat, Pozzobon; Roura, Tonello, Piantella (Cap.); Gomez, Pontarini (44′ Urraza); Avila-Recio, Pretz, Lazzarotto (48′ Braggie’). Allenatore: Cavinato

Arbitro: Federico Vedovelli. AA1 Franco Rosella, AA2 Alex Frasson

Quarto Uomo: Lorenzo Sacchetto

TMO: Claudio Blessano

Cartellini: 60′ giallo Aminu (Mogliano Veneto Rugby); 80′ giallo Scalabrin (Rangers Vicenza)

Calciatori: Ferrarin 4/8 (Mogliano Veneto Rugby); Mercerat 5/7 (Rangers Vicenza)

Note: Pomeriggio soleggiato, temperatura 14° C., terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 700.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 5; Rangers Vicenza 0

Player of the Match: Benedict Grant (Mogliano Veneto Rugby)