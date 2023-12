Per la Civitus Allianz Vicenza sabato l’ultima sfida casalinga dell’anno contro Ravenna

BASKET SERIE B MASCHILE – La Civitus Allianz Vicenza scenderà in campo al palasport di via Goldoni sabato 23 dicembre 2023 alle ore 18.30 per l’ultima partita dell’anno contro la OraSì Ravenna. Tutte le gare della 16^ giornata di serie B si giocheranno sabato. La squadra berica continuerà poi ad allenarsi tranne che nei giorni festivi e disputerà anche un’amichevole il 29 dicembre contro l’Ubp Padova. Dopo la pausa per le feste Vicenza chiuderà il girone d’andata domenica 7 gennaio nell’ultima trasferta sul campo di Roseto, compagine che punta alle Final Four di Coppa Italia LNP 2024 e che nel girone B vede già qualificata la Tecnoswitch Ruvo di Puglia a due giornate dal termine della fase di andata.

“Sabato spero di vedere tutti i nostri tifosi dal vivo per venire a fare gli auguri di buone feste alla squadra – ha dichiarato alla vigilia coach Cilio – Con Fabriano non ha funzionato l’approccio iniziale alla partita che ha condizionato tutto il resto del match, un approccio troppo molle in difesa e timoroso in attacco, non abbiamo scusanti. Domenica scorsa abbiamo fatto un primo quarto indecente, spero che sabato ci sia una reazione con una prestazione che chieda scusa a tutti. Ravenna gioca molto bene ed è forte in difesa, ha tanti atleti e un ottimo equilibrio tra senior e giovani. Noi, però, dobbiamo pensare a noi stessi ed essere bravi a ritrovare quello che abbiamo fatto vedere fin qui in casa, dobbiamo andare alla pausa di Natale con molta più solidità”.

Gli avversari

Ravenna ha disputato le ultime dieci stagioni in A2 e ora è ripartita dalla serie B con una squadra rinnovata, allenata dal tecnico più anziano del campionato, l’ex Rimini Bernardi. L’unico rimasto nel roster è Onojaife. Bedetti e Nikolic stanno dimostrando il loro valore e sono i due giocatori in doppia cifra di punti, in una squadra che sta disputando un campionato al di sopra delle attese con un ruolino di marcia già di otto successi.

Festa di Natale

In occasione dell’ultima partita dell’anno della prima squadra, la Pallacanestro Vicenza 2012 ha invitato dalle ore 15.30 di sabato tutti i suoi tesserati e le loro famiglie per festeggiare insieme il Natale, giocare sul campo del palazzetto, mangiare una fetta di panettone e tifare a gran voce!