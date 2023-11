Al Menti la sfida di Coppa Italia tra LR Vicenza e Pro Patria finisce 3-2

LR Vicenza – Pro Patria 3-2

LR Vicenza – Massolo; De Col, Fantoni, Sandon; Lattanzio (dal 1′ sts Parlato), Cavion (dal 1′ pts Mogentale), Tronchin (dal 4′ sts Mion), Scarsella (dal 63′ Della Morte), Greco; Jimenez (dal 63′ Ronaldo); Rolfini (dal 71′ Pellegrini). A disposizione: Siviero, Confente, Vescovi. Allenatore: Aimo Diana

Pro Patria – Mangano; Bashi (dal 12′ pts Saporetti), Moretti, Minelli; Citterio (dal 85′ Stanzani), Fietta (dal 66′ Bertoni), Ferri (dal 46′ Marano), Piran, Caluschi (dal 46′ Somma); Pitou, Parker (dal 78′ Zanaboni). A disposizione: Rovida, Ndrecka, Lombardoni, Renault, Castelli. Allenatore: Riccardo Colombo

Marcatori: 6′ De Col (LRV), 11′ Rolfini (LRV), 51′ Citterio (PP), 56′ Parker (PP) su rig., 13′ pts Tronchin (LRV)

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria, assistenti Alberto Rinaldi di Pisa e Vincenzo Russo di Nichelino, quarto uomo Giovanni Castellano di Nichelino

Ammoniti: Piran (PP), Fietta (PP), Parker (PP), Stanzani (PP), Marano (PP)

Angoli: 10-2

Spettatori: 692 di cui 19 ospiti, per un incasso di 4.382 euro

CALCIO COPPA ITALIA SERIE C – Per quelli strani scherzi del calendario due sfide in cinque giorni per LR Vicenza e Pro Patria.

Si inizia con la gara di Coppa Italia in cui Diana, tra campo e panchina, rivoluziona lo schieramento. Spazio dunque ai giovani e a chi ha giocato finora di meno: Massimo in porta, Fantoni in difesa, Tronchin a centrocampo e Lattanzio sulla fascia destra.

A completare l’undici De Col, Sandon, Cavion, Greco, Jimenez e Rolfini.

La partenza é di quelle sprint con un uno-due vincente: al 6’ sblocca il risultato De Col, ancora a segno, questa volta con una conclusione al volo su azione di calcio d’angolo, e all11’ raddoppia in contropiede Rolfini ben servito da Jimenez.

Ci provano quindi senza fortuna Tronchin e Rolfini, poi dalla parte opposta é Massolo a bloccare la conclusione centrale di Pitou.

Ed il portiere si ripete al 33’ sul colpo di testa di Ferri.

Il primo tempo, dopo un minuto di recupero, si chiude sul 2-0.

inizia la ripresa e al 49’ la Pro Patria ha l’occasione per accorciare le distanze con Parker che va via, entra in area ma calcia a lato.

Non sbaglia invece di testa Citterio su cross di Piran e firma l’aggancio Parker dal dischetto per un fallo di Tronchin su Pitou. 2-2 e tutto da rifare con l’inerzia della partita adesso a favore degli ospiti.

Prova a cambiare Diana che toglie Scarsella e Jimenez inserendo Della Morte e Ronaldo.

La prima occasione biancorossa capita sui piedi di Cavion, che si coordina bene ma non inquadra la porta.

Fuori anche Rolfini e dentro Pellegrini.

In realtà cambia poco in un Vicenza tornato alla versione rallenty con poche idee e, soprattutto, zero tiri in porta, Da segnalare soltanto una discesa di Della Morte che non trova però compagni a seguirlo per finalizzare e una conclusione dalla distanza di Ronaldo. Allo scadere dei quattro minuti di recupero é Tronchin a calciare in curva nord.

2-2 e tempi supplementari!

Diana mette dentro Mogentalr al posto di Cavion.

Due minuti e palla-gol per Greco, che davanti alla porta manda alto. Al 9’ é invece Fantoni a toccare sotto porta, ma Mangano é pronto alla respinta. Non può niente invece sulla conclusione di Tronchin. 3-2.

Inizia il secondo tempo supplementare e fa il suo ingresso in campo anche il girone Mattia Parlato, classe 2005, al posto di Lattanzio. Dentro anche Edoardo Mion (anche lui 2005) per Tronchin.

Al 12’ altissima sopra la traversa la punizione di Ronaldo dalla distanza.

Un minuto di recupero e poi il triplice fischio dell’arbitro Gandino sancisce il successo e passaggio del turno del Vicenza.

Sabato si replica, sperando nello stesso risultato e un po’ meno di sofferenza.