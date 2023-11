Nell’Arzignano Valchiampo debutto in prima squadra per Giovanni Mecenero

CALCIO SERIE C – Esordio tra i professionisti per Giovanni Mecenero, giocatore della Primavera dell’Arzignano Valchiampo.

Martedì 7 Novembre, allo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane, il secondo turno di Coppa Italia ha visto debuttare in Serie C NOW il giovane calciatore, classe 2007, che attualmente milita agli ordini di mister Saviolo in Primavera 3.

Originario di Arzignano, Mecenero è cresciuto nel settore giovanile gialloceleste. Nato come difensore centrale, oggi centrocampista, negli anni ha maturato esperienze in diversi ruoli.

In Coppa Italia il suo esordio tra i Professionisti, con il numero 28, subentrando al minuto 26′ della ripresa.