Velcofin Vicenza senza Belosevic rinvia anche la gara con Ponzano

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – La notizia era già nell’aria, ma adesso è arrivata dalla FIP la comunicazione ufficiale: la Velcofin Interlocks Vicenza sabato sera non giocherà la sfida di Ponzano a causa della convocazione in nazionale di Iva Belosevic, già in ritiro con la selezione maggiore croata per preparare la doppia a Olanda e Spagna di questo weekend.

La squadra di coach Rebellato resta quindi ancora in palestra ad allenarsi e lavorare in vista del prossimo impegno in campionato, previsto domenica 19 novembre per il match interno contro la Futurosa Trieste.