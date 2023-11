La Civitus Allianz Vicenza torna al successo contro San Severo e sabato c’è Ozzano

BASKET SERIE B MASCHILE – La settima giornata di campionato del 1° novembre si apre con il minuto di silenzio per la scomparsa della madre di Manuel Cilio, regolarmente in panchina, e la novità della nuova mascotte Leone che ha intrattenuto e distribuito caramelle ad un entusiasta pubblico assiepato sugli spalti. Per la Civitus Allianz contro la seconda in classifica Allianz Pazienza San Severo è arrivata la seconda vittoria per 71-54. In questo campionato di B nazionale di alto livello, la Civitus tornerà in campo già sabato in trasferta alle 20.30 contro il fanalino di coda Ozzano, già battuto quest’anno sul suo caldo campo da Vicenza in Supercoppa. I bolognesi al termine della sconfitta a Faenza nel turno infrasettimanale hanno esonerato il tecnico Gabriele Giuliani e affidato la squadra ad Augusto Conti, ex Piacenza.

La gara

Riva apre subito le danze dall’arco, ma la tensione in campo é palpabile e per diversi minuti non si segna più: Antonietti la sblocca ancora da fuori dopo 8′ di gioco. Nel secondo periodo Cucchiaro e Brambilla provano a dare più energia a Vicenza che rimane in vantaggio grazie ad una difesa attenta, fattore decisivo della sfida. Arriva il primo canestro di Terenzi in un’altra serata difficile per lui al tiro, ma regna l’equilibrio. Poi Cucchiaro (13 punti nella prima metà) inizia a velocizzare il gioco insieme a Cernivani e arrivano le triple del +11 (29-18) massimo vantaggio a due minuti dall’intervallo.

La gara si innervosisce e i nervi sono tesi tra Gatto ed Antonietti: piccolo parapiglia, i ritmi si abbassano ma il canestro di Brambilla allo scadere dei 24 secondi dopo 5 minuti della ripresa lancia i padroni di casa sul +14. Pavan segna da tre e un assist al bacio ancora di Brambilla per Campiello tengono in doppia la Civitus che non fa prendere ritmo agli avversari sempre più nervosi: fioccano i falli tecnici a Pierotti e Magrini.

Cucchiaro suggella a due minuti dalla sirena finale il secondo successo biancorosso con un arresto e tiro dei suoi e un assist spettacolare a una mano per Riva.

“Nonostante la serie di sconfitte di fila non abbiamo mai smesso di lavorare tanto anche in difesa e stasera abbiamo subito solo 54 punti da una squadra come San Severo – il commento a fine partita diLuca Brambilla – Tutta la squadra e lo staff questa vittoria la dedica a Cilio, perché se la merita in questo periodo difficile: nonostante tutto è riuscito ad avere lucidità e forza per venire in palestra a darci la grinta e le tattiche giuste. Contro Ozzano sappiamo che sarà difficile, non abbiamo tempo di prepararla nei minimi dettagli però il punto di partenza è l’atteggiamento e la difesa di questa partita”.

Civitus Allianz Vicenza – Allianz Pazienza San Severo 71-54 (10-10, 20-12, 19-15, 22-17)

Civitus Allianz Vicenza: Valerio Cucchiaro 15 (4/7, 2/5), Stefano Cernivani 14 (0/3, 3/3), Luca Brambilla 12 (3/5, 2/4), Luca Antonietti 10 (2/4, 1/3), Diego Terenzi 6 (3/5, 0/2), Alessandro Riva 5 (1/3, 1/2), Andrea Ambrosetti 4 (1/2, 0/3), Andrea Pavan 3 (0/0, 1/2), Andrea Campiello 2 (1/3, 0/1), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Manganotti 0 (0/0, 0/0), Drjibril mattia Fall 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 28 3 + 25 (Luca Brambilla 7) – Assist: 17 (Valerio Cucchiaro 5)

Allianz Pazienza San Severo: Yande Fall 11 (5/5, 0/0), Stefano Pierotti alles 10 (5/12, 0/5), Djordje Pazin 9 (3/8, 1/4), Mattia Magrini 9 (1/4, 1/3), Luca Colombo 9 (3/6, 1/1), Fabio Montanari 4 (0/0, 0/1), Tommaso Gatto 1 (0/2, 0/1), Goce Petrushevski 1 (0/0, 0/1), Arcangelo Guastamacchia 0 (0/1, 0/2), Roman Tchintcharauli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 22 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Stefano Pierotti alles, Tommaso Gatto 7) – Assist: 6 (Mattia Magrini 2)

Risultati 7^ giornata

Pallacanestro Virtus Padova-Gemini Mestre 69-62

Andrea Costa Imola-LUX Chieti 73-92

LuxArm Lumezzane-General Contractor Jesi 61-86

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-OraSì Ravenna 88-74

Ristopro Fabriano-Virtus Imola 79-57

Blacks Faenza-Logimatic Group Ozzano 81-71

Lions Bisceglie-Liofilchem Roseto 78-85

Civitus Allianz Vicenza-Allianz Pazienza San Severo 71-54

CJ Basket Taranto-Rucker San Vendemiano posticipata al 02/11/2023 20:00

Classifica

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14; Allianz Pazienza San Severo, Liofilchem Roseto e Ristopro Fabriano 10; Rucker San Vendemiano, Gemini Mestre e LUX Chieti 8; LuxArm Lumezzane, Pallacanestro Virtus Padova, Blacks Faenza, General Contractor Jesi e OraSì Ravenna 6; CJ Basket Taranto, Lions Bisceglie, Civitus Allianz Vicenza, Virtus Imola e Andrea Costa Imola 4; Logimatic Group Ozzano 2.

Prossimo turno (8^ giornata):

04/11/2023 20:30 Logimatic Group Ozzano-Civitus Allianz Vicenza

05/11/2023 17:00 Allianz Pazienza San Severo-LuxArm Lumezzane

05/11/2023 18:00 Virtus Imola-Blacks Faenza

05/11/2023 18:00 LUX Chieti-Pallacanestro Virtus Padova

05/11/2023 18:00 Liofilchem Roseto-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

05/11/2023 18:00 Gemini Mestre-Andrea Costa Imola

05/11/2023 18:00 Rucker San Vendemiano-Lions Bisceglie

05/11/2023 18:00 General Contractor Jesi-CJ Basket Taranto

05/11/2023 18:00 OraSì Ravenna-Ristopro Fabriano

