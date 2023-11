Per la Rangers Rugby Vicenza primo derby storico con il Petrarca Padova

RUGBY SERIE A ELITE – Torna in campo la Rangers Rugby Vicenza, impegnata domenica 5 novembre nella quarta giornata della Serie A Elite. Alla Rugby Arena arrivano i vicecampioni d’Italia del Petrarca Rugby, primo confronto della storia tra FirstXV delle due società a cavallo del Bacchiglione.

I petrarchini, guidati dai confermati coach Marcato ed Jimenez, e con il recente inserimento di Griffen, dopo un’insolito avvio con due pareggi con Viadana e Valorugby, hanno ottenuto la prima vittoria della stagione nell’ultimo turno, superando a Padova le Fiamme Oro, portandosi quindi a ridosso della testa della graduatoria a quota 9 punti. Dopo la finale scudetto persa a maggio con il Rovigo, il Petrarca, tra i club più importanti e titolati d’Italia, è ancora più determinato nel riprovare la scalata al titolo nazionale ed arriverà a Vicenza affamato di punti.

Per i biancorossi di Cavinato e Minto, dopo il bell’esordio casalingo con le Fiamme Oro e l’altrettanto negativa trasferta con i Lyons, arriva il momento di serrare i ranghi e sfoderare una prestazione di alto livello per provare a portare a casa punti pesanti in chiave salvezza. Seppur con qualche assenza per infortunio, capitan Piantella e compagni dovranno liberarsi da ogni timore reverenziale e provare a giocare il rugby che sanno e garantire grande spettacolo al pubblico della Rugby Arena.

Gli appassionati di casa sono già pronti per questa sfida-evento, a partire dal minirugby biancorosso che sarà a bordo campo per il corridoio iniziale, ed allieterà il pubblico dello stadio vicentino con delle partitelle dimostrative durante l’intervallo. Spettacolo anche fuori dal campo, con il terzo tempo nello spazio antistante la tribuna, con musica, spunciotti, panini e birrette.

La biglietteria della Rugby Arena aprirà alle ore 13:30 e la gara sarà visibile in diretta streaming su DAZN con abbonamento Start o superiori.

Forza Rugby Vicenza!

Programma 4^ giornata

Sitav Lyons – Rugby Viadana 1970 13-15 (1-4)

Sabato 4 novembre

14:30 Mogliano Veneto Rugby vs Valorugby Emilia

Domenica 5 novembre

14:30 Fiamme Oro Rugby – HBS Colorno

14:30 Rangers Vicenza – Petrarca Rugby

Classifica

Rugby Viadana 1970 11**

Sitav Lyons 10*

Fiamme Oro Rugby 10

HBS Colorno 9

Petrarca Rugby 9

Femi-CZ Rovigo 8

Valorugby Emilia 4

Rangers Vicenza 1*

Mogliano Veneto Rugby 0*

*=una gara in meno

**=una gara in più