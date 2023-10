Velcofin Vicenza cade anche a Rovigo

Terza sconfitta in altrettante partite per la Velcofin Interlocks Vicenza: le biancorosse giocano alla pari contro la Solmec Rovigo nel terzo impegno della loro stagione, ma alla fine si devono arrendere alle rodigine per 60-51. Non basta la doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi di Belosevic e i 10 punti messi a referto da Togliani per tornare con i primi due punti della stagione.

A partire forte comunque era stata la Velcofin, che nel giro di qualche minuto si era portata avanti a +5 (2-7) e si era data ad un botta e risposta offensivo importante con le rodigine, che chiudono comunque avanti la prima frazione 18-15. Un mini-parziale in avvio di secondo quarto consente alle ragazze di coach Rebellato di tornare avanti di due lunghezze, ma questa purtroppo sarà l’ultima volta che le ragazze in biancorosso riusciranno a mettere la testa avanti. Trascinata da Zanetti e Viviani, pur senza riuscire a scappare del tutto nel punteggio, Rovigo si rimette avanti e mantiente il vantaggio su Vicenza, con il gap che oscilla tra i due e i cinque punti, almeno nella prima metà di gara. Le ragazze di Rebellato, che hanno verve a rimbalzo e a canestro da Belosevic e Togliani, pagano una marcatura asfissiante su Pellegrini, molto limitata rispetto alle prime due uscite della stagione. All’intervallo lungo il tabellone recita 33-29.

Nella ripresa, Vicenza mostra come sempre il suo repertorio difensivo, inchiodando diverse volte l’attacco di casa. I problemi per la squadra di Rebellato emergono però nell’altra metà campo, dove a Vicenza manca sempre il colpo del sorpasso, anche quando riesce a tornare a -1 (35-34) e tenendo Rovigo inchiodata per oltre due minuti senza segnare. E così, nel finale della terza frazione, la Solmec fa l’allungo decisivo e arriva a +6. Nell’ultimo quarto la squadra di casa è brava a gestire il vantaggio e a Vicenza, complici delle percentuali deficitarie al tiro pesante, non riesce la rimonta. Il match finisce 60-51.

La stagione di Vicenza è iniziata in salita e ora per le beriche, ancora a secco di vittorie, diventa fondamentale ottenere al più presto i due punti. Il prossimo match in casa non è però dei più semplici: in via Goldoni arriverà l’Ecodent Alpo, che nelle prime tre giornate ha ottenuto due vittorie e una sconfitta. Servirà una grande partita per riuscire a ottenere la vittoria.