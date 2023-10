Per la Rangers Rugby Vicenza la meta di Sanchez, ma poi ruggiscono i Lyons

Sitav Rugby Lyons – Rangers Rugby Vicenza 27 – 12 (12-5)

Marcatori: p.t. 1’ m Sanchez (0-5), 5’ m Cissé (5-5), 29’ m Fontana tr Zaridze (12-5).

s.t. 45’ m Fontana tr Zaridze (19-5), 65’ m Bance (24-5), 73’ m Pretz tr Mercerat (24-12), 75’ cp Chico (27-12).

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina (61’ Via G.), Cuminetti, Zaridze (67’ Via A.), Bruno (CAP); Chico, Fontana; Portillo (18’ Bance, 30’ Portillo), Cissè (59’ Bance); Mannelli (59’ Petillo), Pisicchio (55’ Cemicetti), Janse Van Rensburg; Morosi (52’ Aloè), Minervino (70’ Pelliccioli), Acosta (52’ Cocchiaro). All. Urdaneta

Rangers Rugby Vicenza: Mercerat; Foroncelli (33’ Pozzobon), Sanchez-Valarolo, Lisciani (18’ Galliano), Scalabrin; Bruniera, Casilio (55’ Tonello); Roura; Piantella (CAP) (66’ Urraza), Gomez, Andreoli (41’ Nicoli), Pontarini; Avila Recio (70’ Messina), Franchetti (41’ Pretz), Braggié. All. Cavinato

Arb. Filippo Russo (Treviso). AA1: Pompa Daniele (Chieti) AA2: Iavarone Vincenzo (Perugia)

Quarto Uomo: Palombi Luigi (Perugia). TMO: Trentin Luca (Lecco)

Cartellini: 23’ giallo a Braggiè (Rangers Rugby Vicenza), 64’ giallo a Roura (Rangers Rugby Vicenza), 71’ giallo a Petillo (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Zaridze 2/4 (Sitav Rugby Lyons), Chico 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Mercerat 1/2 (Rangers Rugby Vicenza)

Note: Giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni. Si è osservato un minuto di silenzio in ricordo di Marco Bergamaschi. Spettatori 750 circa.

Player of the Match: Pietro Fontana (Sitav Rugby Lyons)