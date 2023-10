Il LR Vicenza al Menti per un pronto riscatto contro il Renate

LR Vicenza – Renate 0-2

CALCIO SERIE C NOW – Il LR Vicenza ritrova l’erba del Menti per dimenticare in fretta la prima sconfitta in campionato. Avversario di turno il Renate.

Rispetto al posticipo con la Pro Vercelli rimescola lo schieramento in campo Diana: in attacco c’è la coppia Rolfini-Pellegrini, con Greco a supporto. In difesa, invece, spazio a Valietti.

Pronti, via e ci prova subito Laezza. Poi, in un minuto, tra 12’ e 13’, doppia occasione per i biancorossi: alla conclusione da fuori di Cavion risponde Fallano in angolo, quindi é Pellegrini a non trovare la deviazione vincente sotto porta mandando a lato.

Al 29’ ci prova Greco in acrobazia, ma il pallone sorvola la traversa. Niente di fatto e primo tempo che si chiude sullo 0-0.

inizia la ripresa, ma la musica non sembra tanto diversa da quanto si é visto nei 45’ iniziali.

Al 51’ il portiere Fallani deve uscire per anticipare Rolfini, poi é Costa ad arrivare con un pizzico di ritardo sulla deviazione in area.

Al 58’ primi cambi per la panchina biancorossa: fuori Proia e Greco, entrambi decisamente sotto la sufficienza, e dentro Ronaldo e Jimenez.

Al 67’ sulla punizione di Costa Rolfini di testa: blocca a terra il portiere.

Subito dopo dentro Ferrari e De Col per Pellegrini e Valietti.

Ma invece del gol del Vicenza arriva quello del Renate con una punizione vincente di Sorrentino al 72’. E non basta perché sono gli ospiti a raddoppiare con una conclusione da fuori di Rolando. E’ poi il portiere ospite a chiudere su Ferrari.