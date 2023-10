La Civitus Allianz Vicenza domenica torna in campo a Faenza

BASKET SERIE B MASCHILE – La Civitus Allianz Vicenza tornerà in campo domenica alle ore 18 contro una Faenza che si è sbloccata nel posticipo sul campo di Taranto, conquistando la prima vittoria in campionato. Protagonisti del successo Aromando, ex Vicenza nell’anno dell’interruzione per Covid e ora diventato una dei lunghi più impattanti della serie B, oltre all’esperta guardia argentina Vico. Entrambi da diversi anni pedine di valore per una squadra accreditata ai primi posti del campionato e già arrivata alle Final Four di Supercoppa a Montecatini assieme a Ruvo di Puglia, PL Livorno e NPC Rieti.

Al PalaCattani sarà il primo di un doppio confronto casalingo per i padroni di casa, visto che in Romagna arriverà anche Lumezzane la settimana successiva. Lumezzane che salterà il turno di questo weekend dal momento che la sfida con la Virtus Padova è stata rinviata a data da destinarsi.

L’ultimo precedente tra Vicenza e Faenza risale a cinque anni anni fa, con la sfida che in serie B è andata in scena dal 2016 al 2019 e vede i faentini in vantaggio negli scontri diretti per 5-1.

L’infrasettimanale

Altalena di emozioni al palazzetto dello sport di via Goldoni per il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B Nazionale. Alla fine la Civitus Allianz cede alla Tecnoswitch Ruvo di Puglia che rimane imbattuta in campionato vincendo con autorità per 61-79. Gli uomini di Cilio hanno dovuto fare a meno di Brambilla, messo ko dalla febbre, mentre per gli ospiti c’è stato il debutto sul parquet berico dell’americano con passaporto maltese Jackson.

L’inizio è da brividi per i padroni di casa: 0-8 dopo 5 minuti, poi Jackson appena entrato al primo pallone che tocca segna da tre e regala un assist per il 10-22. La gara sembra già indirizzata, ma Campiello tiene a galla Vicenza e Pavan dà un po’ di energia dalla panchina. Poi ci pensa capitan Cernivani a suonare la scossa dalla lunga distanza e il tecnico avversario Campanella viene espulso per proteste al 13° minuto di gioco quando la Civitus era tornata a -6 sul 18-24.

La partita svolta, Terenzi dalla lunetta pareggia, Ambrosetti firma sorpasso 36-34, ma due triple di Leggio tengono a contatto i suoi: per il lungo dei pugliesi 20 punti in 17 minuti all’intervallo.

La ripresa inizia ad alta intensità e contatti aspri: per quattro minuti le due squadre non trovano il fondo del canestro, poi si infortuna al ginocchio su una ricaduta a rimbalzo il centro Boev per gli ospiti. Antonietti dalla lunga sblocca il punteggio, Cucchiaro ne mette 5 in fila e Terenzi firma l’allungo sul +9 per l’Allianz che sembra avere le mani sulla partita.

Non ha fatto però i conti con la reazione veemente e di esperienza della corazzata di Ruvo: in avvio di ultimo quarto arriva subito il pareggio degli ospiti sul 51-51 e poi un 0-14 di parziale che spezza l’equilibrio dell’incontro.

“Abbiamo iniziato un po’ contratti – commenta capitan Stefano Cernivani – Poi però abbiamo visto che potevamo giocarcela contro una squadra tra le più forti del campionato. Siamo riusciti ad imporre anche il nostro gioco, quindi loro hanno cambiato la difesa dal punto di vista tattico mettendoci un po’ in difficoltà, ma sicuramente c’è stata una reazione dalla partita di Mestre e dobbiamo ripartire da questo. Con Faenza avremo affrontato già le quattro squadre più forti del campionato assieme a Roseto, quindi prepareremo con calma la sfida di sabato alle 18.30 in casa con Taranto. Adesso la testa è a domenica, una partita che possiamo vincere: l’abbiamo dimostrato anche contro Ruvo di Puglia, andremo là tranquilli e consapevoli della squadra che siamo”.

Civitus Allianz Vicenza – Tecnoswitch Ruvo di Puglia 61-79 (12-24, 29-14, 10-8, 10-33)

Civitus Allianz Vicenza: Diego Terenzi 12 (1/2, 2/5), Stefano Cernivani 11 (0/1, 2/6), Alessandro Riva 10 (3/6, 0/0), Valerio Cucchiaro 9 (2/7, 1/6), Andrea Ambrosetti 8 (1/4, 2/5), Luca Antonietti 7 (1/3, 1/3), Andrea Campiello 4 (2/6, 0/2), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Giovanni Brescianini 0 (0/0, 0/0), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0), Alessio Mazzuoccolo 0 (0/0, 0/0), Drjibril mattia Fall 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Alessandro Riva 9) – Assist: 12 (Stefano Cernivani 5)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Gianmarco Leggio 23 (5/6, 3/9), Luca Toniato 14 (2/6, 2/3), Andrea Traini 14 (3/7, 1/5), Mario jose Ghersetti 9 (3/3, 1/2), Darryl joshua Jackson 8 (1/2, 2/7), Lorenzo Galmarini 4 (2/5, 0/0), Ilia Boev 4 (2/3, 0/0), Manuel Diomede 3 (0/3, 1/3), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Marco Contento 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 – Rimbalzi: 41 14 + 27 (Andrea Traini 9) – Assist: 7 (Andrea Traini 3)

CLASSIFICA

Tecnoswitch Ruvo di Puglia, Liofilchem Roseto, Rucker San Vendemiano, Allianz Pazienza San Severo 6; Ristopro Fabriano, LuxArm Lumezzane, Gemini Mestre 4; Civitus Allianz Vicenza, Virtus Imola, Andrea Costa Imola, Pallacanestro Virtus Padova, Chieti Basket 1974, Blacks Faenza , OraSì Ravenna, CJ Basket Taranto, General Contractor Jesi 2; Lions Bisceglie e Logimatic Group Ozzano 0.

Prossimo turno – 4^ giornata:

Lions Bisceglie-Andrea Costa Imola

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-General Contractor Jesi

Pallacanestro Virtus Padova-LuxArm Lumezzane

Ristopro Fabriano-CJ Basket Taranto

Chieti Basket 1974-Liofilchem Roseto

Virtus Imola-Logimatic Group Ozzano

Blacks Faenza-Civitus Allianz Vicenza

OraSì Ravenna-Allianz Pazienza San Severo

Gemini Mestre-Rucker San Vendemiano