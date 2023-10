Velcofin Vicenza si arrende nel finale alla Delser Udine

BASKET ERIE A2 FEMMINILE – L’esordio in campionato della Velcofin Interlocks Vicenza è stata una bella battaglia ma, alla fine, le ragazze di coach Rebellato hanno dovuto cedere il passo alla Delser Udine per 55-50. Una sconfitta, quella in terra friulana, maturata nel finale, che comunque ha mostrato la grande intensità difensiva di cui le biancorosse sono capaci, costringendo a meno di 60 punti una delle favorite del campionato. Pellegrini chiude da top scorer di Vicenza con 17 punti, Belosevic ne aggiunge 12 con 8 rimbalzi.

La partita tra Velcofin Interlocks Vicenza e Udine è un match dalle basse percentuali: sono le difese ad avere la meglio sugli attacchi, con entrambe le squadre che non superano il 40% al tiro da due e faticano non poco fuori dall’arco (4/19 per Udine, 2/17 per Vicenza). Il piano difensivo delle biancorosse funziona quasi alla perfezione tanto che lo spauracchio Ronchi viene tenuta a soli 10 punti, francobollata dall’asfissiante marcatura berica. Manca qualcosa in attacco però, che impedisce a Vicenza la fuga, nonostante la Velcofin chiuda avanti all’intervallo lungo di una lunghezza (25-26).

Nella ripresa è Udine a prendere il comando, con il terzo quarto che risulta alla fine decisivo per il punteggio finale: le friulane vincono il parziale 16-11 e prendono il comando della gara. Con una grande difesa, Vicenza resta in partita fino a 20 secondi dalla fine, quando solo una tripla si Shash mette fine alla contesa, dopo che Togliani da tre punti aveva tentato al sorpasso all’ultima curva.

Le impressioni lasciate dalla partita sono comunque di una squadra che, pur ancora in fase di rodaggio, stia lavorando duramente sulla difesa e che stia cercando di trovare le sue soluzioni in attacco. Non c’è però tempo per rifiatare: domenica a Vicenza arriva il Martina Treviso, che alla prima giornata ha avuto la meglio su Umbertide. La Velcofin Interlocks Vicenza dovrà cercare di sbloccarsi tra le mura amiche.

Udine: Bovenzi 10 (3/7 al tiro, 2/4 da tre), Ronchi 10 (2/11, 0/2), Bacchini 8 (4/19, 0/5), Shash 7 (2/7, 2/4), Cancelli 1 (0/2); Penna 1, Katshishi 14 (5/9, 0/1), Bianchi 2, Gregori 2 (1/5, 0/3); Codolo, Ceppellotti e Agostini NE. All. Riga

Vicenza: Belosevic 12 (4/13, 0/1), Togliani (0/7, 0/4), Sturma 6 (2/5), Pellegrini 17 (5/9, 2/6), Peserico 9 (3/7, 0/1); Bevolo 2 (1/5, 0/1), Fontana 2 (1/3, 0/1), Assentato (0/7, 0/3), Ruffo (0/2), Vitari 2 (1/2); Reschiglian NE. All. Rebellato

Note. Udine: 17/60 al tiro, 4/19 da tre, 17/22 ai liberi. Rimbalzi 43 (Shash 8): 31 dif. + 12 off. Assist 8 (Bovenzi 3), palle rubate 12 (Ronchi 4), stoppate 6 (Ronchi 3), palle perse 16 (Ronchi 5). Falli 16. Vicenza: 17/60 al tiro, 2/17 da tre, 14/19 ai liberi. Rimbalzi 44 (Belosevic 8): 32 dif. + 12 off. Assist 11 (Belosevic 4), palle rubate 13 (Belosevic e Peserico 4), stoppate 2 (Sturma e Peserico), palle perse 17 (Togliani e Pellegrini 4). Falli 20.