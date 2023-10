Contro la Virtus Verona si interrompe la serie vincente dell’Arzignano Valchiampo

ARZIGNANO VALCHIAMPO – VIRTUS VERONA 0-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Bernardi (36’ st Gemignani), Molnar, Lakti (28’ st Balde), Bordo, Lunghi (18’ st Cazzadori), Barba, Piana, Antoniazzi, Davi (18’ st Cariolato), Parigi. All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Raina, Casini, Grandolfo, Zanon, Centis, Campesan, Milillo, Canato.

VIRTUS VERONA: Sibi, Daffara, Casarotto, Danti (39’ st Begheldo), Zarpellon (15’ st Toffanin), Ntube (39’ st Ruggero), Gomez (20’ st Zigoni), Metlika, Faedo, Cabianca, Demirovic (15’ st Manfrin). All. Fresco. A disposizione: Zecchin, Voltan, Mazzolo, Cellai, Mehic, Nalini, Menato.

DIRETTORE DI GARA: Di Loreto di Terni

RETI: 38’ st Zigoni

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

NOTE. Ammoniti: Davi, Bernardi, Faedo, Demirovic.

“E’ stata una gara equilibrata, che sembrava indirizzata sullo 0-0 – il commento dell’allenatore Giuseppe Bianchini – L’ha decisa un episodio e bravi loro a sfruttarlo. Prendiamo atto della sconfitta e continuiamo a lavorare. I ragazzi alla fine hanno fatto una buona prestazione mettendo in mostra lo spirito giusto contro un’ottima squadra. Bisogna sapere accettare le sconfitte, recuperare energie fisiche e mentali e ricominciare a lavorare in massima fiducia in vista della gara di venerdì prossimo”.