Agli Europei di orieentering la Svezia vince il titolo della Sprint relay davanti alla Svizzera

ORIENTEERING CAMPIONATI EUROPEI – La bandiera svedese svetta sul podio della Sprint Relay degli European Orienteering Championships 2023, i Campionati Europei Sprint di corsa orientamento in Veneto, validi come finali di Coppa del Mondo. Dopo l’attribuzione dei titoli Sprint a Verona, è stato il pittoresco borgo di Soave lo scenario della schiacciante vittoria della Svezia (1:02:35) sulla nazionale svizzera (1:03:11) nella sfida a staffetta (Donna-Uomo-Uomo-Donna) con partenza a ridosso delle mura medievali della città scaligera, Borgo più Bello d’Italia 2022.

Trascinata da Sara Hagström e Tove Alexandersson, rispettivamente medaglie d’oro e d’argento nella Sprint del 4 ottobre, la compagine svedese, completata da Jonatan Gustafsson e Martin Regborn, ha staccato di ben 36 secondi quella elvetica, nonostante la spinta del neo campione europeo Matthias Kyburz e della medaglia di bronzo Simona Aebersold assieme a Joey Hadorn ed Elena Roos. Una rivincita importante dopo il titolo perso con quasi un minuto di distacco nell’edizione 2021. Sul terzo gradino del podio la Finlandia (1:03:28), che ha visto scendere in campo Inka Nurminen, Teemu Oksanen, Tuomas Heikkila, Venla Harju. Tra i 25 team al via, gli azzurri Caterina Dallera, Francesco Mariani, Riccardo Scalet e Maddalena De Biasi si attestano in 12^ posizione (1:07:50). Per l’avvincente competizione la diretta televisiva regionale di Telechiara oltre alla copertura televisiva di 10 diverse emittenti europee.

“Molto bello competere con gli altri in questa manifestazione a Soave – ha dichiarato il secondo frazionista svedese Jonatan Gustafsson – Questa è stata la mia prima Relay in un Campionato Europeo ed ero molto nervoso. Ho fatto degli errori che però fortunatamente non hanno compromesso il risultato, riuscendo a non perdere secondi importanti. Stupendo vincere questa medaglia d’oro”.

Alla cerimonia di premiazione presenti il sindaco di Soave Matteo Pressi, il vicesindaco Roberto Montanari e l’assessore allo sport Denis Adami, accompagnati dal comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Francesco Novi e dal comandante della Guardia di Finanza di Soave, capitano Federico Mattioni.

“Ci auguriamo che nella cornice di questo importante evento sportivo – ha affermato il sindaco Matteo Pressi – abbiate avuto l’occasione anche di scoprire la nostra città, che potrete parlare bene di Soave nei vostri Paesi e che tornerete presto in compagnia”.

LE INFORMAZIONI TECNICHE SUL PERCORSO

Le due frazioni femminili hanno presentato una lunghezza di 3,7 km con 20 punti di controllo, mentre le due frazioni maschili di 4,1 km con 23 punti di controllo. I primi tratti della mappa, realizzata dal tracciatore Stefano Zonato, hanno portato gli atleti fuori dal centro storico in zona residenziale. Nella seconda parte gli orientisti sono rientrati all’interno delle mura cittadine transitando nel piccolo parco adiacente alla sede municipale ai piedi del Castello Scaligero. In questa fase gli atleti hanno affrontato le uniche brevi salite presenti, seguite da un veloce ritorno all’esterno delle mura in zona arrivo. Infine, ancora un breve passaggio in centro storico fino all’arrivo per il cambio e la conquista della finish line.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Per la Sprint Knock-Out l’8 ottobre, dopo le qualifiche a Creazzo (ore 8.30-12), i migliori si contenderanno il titolo a Vicenza (ore 12-16) con arrivo in Piazza Matteotti. Saranno Tove Alexandersson (Svezia) e Matthias Kyburz (Svizzera) a dover difendere il primo titolo europeo Sprint Knock-Out. .