Al Menti il LR Vicenza cala il tris vincente all’Atalanta U23

LR Vicenza – Atalanta U23 3-0

L.R. Vicenza – Confente; Ierardi (dal 82′ De Maio), Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo (dal 68′ Cavion), Rossi, Costa; Della Morte (dal 75′ Rolfini), Proia (dal 75′ Greco); Ferrari (dal 68′ Pellegrini). A disposizione: Siviero, Massolo, Lattanzio, Valietti, Sandon, Jimenez, Scarsella, Tronchin, Talarico. Allenatore: Aimo Diana

Atalanta U23 – Vismara; Solcia, Bonfanti, Bernasconi (dal 59′ Italeng); Palestra, Sidibe (dal 46′ Capone), Awua, Ceresoli; Mallamo; Di Serio, De Nipoti (dal 80′ Roaldsoy). A disposizione: Gelmi, Avogadri, Berto, Mendicino, Italeng, Pagani, Masi, Regonesi, Falleni. Allenatore: Francesco Modesto

Marcatori: 40′ Proia (LRV), 56′ Ferrari (LRV), 78′ Rolfini (LRV)

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo, assistenti Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Andrea Cecchi di Roma 1, quarto uomo Silvia Gasperotti di Rovereto

Ammoniti: Ronaldo (LRV), Ierardi (LRV), Italeng (A), Ferrari (LRV), Rolfini (LRV)

Spettatori: 7.816 di cui 6.246 abbonati e 3 ospiti, incasso pari a 60.636 euro incluso rateo abbonamenti

Note: serata mite, terreno in buone condizioni.

CALCIO SERIE C – Si accendono i riflettori del Menti per la sfida del sabato sera tra LR Vicenza e Atalanta U23.

Cambia ancora Diana che questa volta nell’undici titolare schiera Ronaldo e Proia.

Otto minuti di gioco e buona occasione in area per De Col, che controlla il pallone ma alza sopra la traversa.

Al 14’ ci prova da fuori Rossi, che trova pronto alla deviazione il portiere Vismara, quindi é Ronaldo a reclamare un calcio di rigore per un contatto in area: l’arbitro Mucera lascia proseguire.

Insistono i biancorossi con una punizione di Costa alta, quindi Ferrari smarca perfettamente Della Morte che calcia a botta sicura, trovando però la respinta provvidenziale di un difensore.

Sul fronte opposto é Di Serio ad approfittare di un rimpallo: Confente é attento.

E’ il Vicenza a cercare con insistenza il vantaggio anche se con poca fortuna sui tiri di Proia (ribattuto) e poi sulla conclusione di Ierardi (alta). A forza di insistere questa volta il gol arriva: punizione di Ronaldo dalla sinistra e colpo di testa vincente di Proia. 1-0 il risultato su cui si va al riposo dopo due minuti di recupero.

Inizia la ripresa e subito i padroni di casa ci provano con Della Morte. Il raddoppio, al 56’, porta la firma di Ferrari, sempre di testa, su azione di calcio d’angolo battuto da Ronaldo, sponda di Ferrari e pallone che arriva all’attaccante pronto alla deviazione. 2-0.

Al 68’ doppio cambio per Diana che manda in campo Cavion e Pellegrini per Ronaldo e Ferrari.

E dopo che il Vicenza é andato vicino al terzo gol con un’azione insistita con Costa in cabina di regia e assist-man, dentro Freddi Greco e Rolfini per Proia e Della Morte, anche questa sera il migliore in campo e uscito tra gli applausi.

E sono proprio i nuovi entrati a firmare il 3-0: bel lancio di Greco a pescare Rolfini, controllo di destro e sinistro in rete a far esplodere ancora il Menti.

In difesa spazio per De Maio che sostituisce Ierardi. Nel finale l’Atalanta ci prova con Roaldsoy, ma Confente non si concede distrazioni.

Quattro i minuti di recupero dopodiché arriva il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la vittoria dei berici, ora secondi in classifica e attesi lunedì prossimo, 8 ottobre, sempre in serale, dalla trasferta a Vercelli (ore 20.30).