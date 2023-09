Al Menti la sfida tra LR Vicenza e Pergolettese

LR Vicenza – Pergolettese 0-0

CALCIO SERIE C – Si torna a giocare al Menti a distanza di una settimana, ma questa volta di pomeriggio e il colpo d’occhio é da cartolina con una. Curva sud gremita e pronta a spingere ancora una volta i biancorossi, reduci dal pareggio infrasettimanale con la capolista Virtus Verona.

Avversario di turno é il Lumezzane.

Torna in panchina dopo la giornata di squalifica Aimo Diana, che cambia ancora qualcosa in avanti con un tridente offensivo formato da Della Morte, Ferrari é Rolfini.

Prima del fischio d’inizio il minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano, poi si parte con una punizione di Costa controllata da Soncin.

Al 19’ Bella discesa di Della Morte, che calcia però sull’esterno della rete dando solo l’illusione del gol.

Al 21’ Cavion serve in area ancora Della Morte la cui conclusione però é ribattuta dai difensori. Due minuti e ci prova di testa Rolfini: pallone a lato non di molto. Stessa sorte per il tiro da fuori di Costa.

Al 38’ partita sospesa per alcuni minuti per il malore che colpisce l’allenatore ospite, Matteo Abbate, subito soccorso.

