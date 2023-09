Con un gol di Milillo l’Arzignano Valchiampo si mette in… Sesto

PRO SESTO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-1

PRO SESTO: Del Frate, Maurizii, Gattoni, Marianucci, Basili (1’ st Santarpia), Petrelli (23’ st Sereni), Barranca, Bussaglia (40’ st Florio), Ferro (1’ st Arras), Toninelli, Iotti. All. Parravicini. A disposizione: Formosa, Botti, Petrungaro, D’Alessio, Mapelli, Marchisano, Giorgeschi.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Bernardi (26’ st Gemignani), Casini (18’ st Bordo), Lakti (18’ st Centis), Grandolfo (1’ st Parigi), Barba (38’ st Zanon), Piana, Cazzadori, Antoniazzi, Davi, Milillo. All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Raina, Molnar, Balde, Lunghi, Cariolato, Campesan, Canato.

DIRETTORE DI GARA: Manzo di Torre Annunziata

RETI: 32’ st Milillo

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

NOTE. Espulsi: Gattoni (45’ st doppia ammonizione). Ammoniti: Barranca, Casini.

CALCIO SERIE C – Alessio Milillo vola e porta la seconda vittoria consecutiva ai giallocelesti. È sua la rete che al 32’ della ripresa porta avanti l’Arzignano Valchiampo all’Ernesto Breda, la prima con la maglia numero 57. In volo insacca di testa la palla messa in area da Alberto Centis al tiro dalla bandierina. Pro Sesto – Arzignano Valchiampo: una partita giocata da squadra che ha messo in campo cuore, testa, intensità e prestazione. Tante le occasioni create dagli uomini di Bianchini anche nel primo tempo. Nel secondo tempo Del Frate para il rigore di Parigi.

Sabato prossimo, alle 18.30, nuova trasferta sul campo della Giana Erminio.