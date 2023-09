Sul ghiaccio dell’Odegar il grande classico dell’hockey tra Asiago e Bolzano

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – L’appuntamento è uno di quelli immancabili, la Migross Supermercati Asiago Hockey incrocerà i bastoni con il Bolzano, nel più classico dei derby dell’hockey Italiano. C’è molta attesa per il match, in programma alle 17.30 di domenica, che vedrà contrapporsi due formazioni che hanno bisogno assoluto di muovere la classifica e superare così un momento non facile di questo inizio stagione. All’Odegar è previsto il pubblico delle grandi occasioni, è consigliato recarsi allo stadio con un certo anticipo.

Da Asiago: gli Stellati sono reduci da una sconfitta sul ghiaccio di Brunico e, nonostante il risultato non positivo, sono comunque evidenti i progressi rispetto ai match precedenti. Gli uomini di Barrasso hanno subito il grande ritmo dei Lupi nel primo tempo, ma hanno trovato la forza di reagire e rimettere in piedi una partita che sembrava ormai compromessa dai tre gol subiti nei primi 20 minuti. Nel terzo periodo un millimetrico fuorigioco, evidenziato dopo la video review, ha portato all’annullamento del gol del pareggio. Gli stellati lasciano i 3 punti in Val Pusteria tuttavia portano a casa la consapevolezza di avere le qualità tecniche e morali per contrapporsi ad ogni avversario. Nessuna news lato infortuni, restano indisponibili Warner, Magnabosco e Castlunger.

Da Bolzano: i biancorossi stanno vivendo un momento difficile, l’inizio della stagione non è certamente quello atteso per la formazione che ha giocato la finale dell’ICEH l’anno scorso e che si è qualificata per la Champions League. Tra Campionato e Coppa non sono ancora riusciti a vincere una partita, le conseguenze di questo scarso rendimento le ha subite l’allenatore, lo svedese Sundblad, esonerato alla vigilia dello scorso match. Durante l’estate i Foxes hanno perso alcuni giocatori protagonisti di una grande stagione, in primis il portiere, il canadese Harvey, sbarcato in Svezia ed i fratelli Hults, tutti e due ingaggiati in Slovacchia. Defezioni importanti, ma sulla carta rimpiazzati da giocatori di altrettanta qualità, come il canadese Lessio e lo statunitense Ford.

Ci apprestiamo ad assistere ad una partita tra due squadre affamate di punti, animate da motivazioni di classifica e da una rivalità storica. I leoni daranno tutto sul ghiaccio per togliere lo 0 dalla classifica, lo spettacolo sarà intenso e vibrante sia in campo che sugli spalti.