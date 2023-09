Antoniazzi firma il primo successo del nuovo Arzignano Valchiampo

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – ALESSANDRIA CALCIO 1-0

RETE: 31′ Antoniazzi

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Bernardi, Molnar, Lakti, Bordo, Grandolfo (19’ st Balde), Cariolato (27’ st Davi), Barba (27’ st Zanon), Piana, Cazzadori (37’ st Canato), Antoniazzi (37’ st Milillo). All. Bianchini. A disposizione: Pigozzo, Raina, Casini, Lunghi, Gemignani, Centis, Campesan.

ALESSANDRIA: Liverani, Rossi, Nichetti, Belgiovine (21’ st Giubilato), Gazoul, Anatriello (1’ st Pellegrini), Nunzella (21’ st Ghiozzi), Ciancio, Mastalli, Ercolani (39’ st Ndir), Volpe (1’ st Sepe). All. Fiorin. A disposizione: Virano, Menino, Pellitteri, Ronci, Gueli, Mariello, Vaughn.

DIRETTORE DI GARA: D’Eusanio di Faenza

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

NOTE. Ammoniti: Zanon, Lakti, Nunzella.

CALCIO SERIE C – Al Dal Molin arriva la prima vittoria stagionale dell’Arzignano Valchiampo che supera l’Alessandria nel turno infrasettimanale di Serie C NOW. Il gol porta la firma di Manuel Antoniazzi che al 31’ del primo tempo si alza in volo buttando in rete la palla servita dal cross del centrale Ivo Molnar. Anche nella stagione 22/23 i primi tre punti erano stati portati dalla rete del numero 20 in trasferta sul campo della Pro Sesto. Una vittoria di squadra. Da segnalare il debutto da titolari nei professionisti per il terzino Edoardo Bernardi e per l’attaccante Denis Cazzadori, entrambi arrivati quest’anno in prestito dall’Hellas Verona, come il portiere Elia Boseggia che ha trovato l’esordio invece nella terza giornata.