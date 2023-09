La Rangers Rugby Vicenza sfida il Mogliano nell’8° Trofeo Gianni Canova

RUGBY – La Rangers Rugby Vicenza in vista della stagione 2023-2024 organizza l’8° Trofeo Gianni Canova, parte dei “Sisthema Test Match”.

Sabato 16 settembre alle ore 16, alla Rugby Arena, verrà ricordato Gianni Canova, indimenticato giocatore, allenatore e dirigente biancorosso, già Ovale d’Oro FIR, con un’amichevole tra Rangers Rugby Vicenza e Mogliano Veneto Rugby. Dirigerà l’incontro Alex Frasson.

Al termine delle partite si svolgeranno le premiazioni alla miglior squadra ed al miglior giocatore del Trofeo, con la graditissima partecipazione della famiglia Canova.

Le Squadre

Mogliano Veneto Rugby

I biancoblu del nuovo coach Marco Caputo arrivano a Vicenza per la prima volta. Club di grandissima tradizione e fucina di talenti, a cavallo tra il 2011 ed il 2016 i trevigiani sono stati costantemente tra le migliori formazioni d’Italia, conquistando il loro primo scudetto nel 2012-2013. In seguito ad alcune rifondazioni societarie, nelle ultime stagioni il Mogliano non è più riuscito a competere per le posizioni di testa, ma ha continuato a formare e lanciare diversi giovani giocatori internazionali. Nella prima uscita stagionale il Mogliano si è imposto 26-24 sugli irlandesi dell’Old Belvedere Club.

Rangers Rugby Vicenza

Secondo impegno ufficiale per i biancorossi di Andrea Cavinato e Francesco Minto. La Rangers, dopo aver conquistato in giugno la promozione in Serie A Elite, si è affacciata sulla nuova realtà del massimo campionato italiano nel triangolare amichevole di sabato scorso a Sarre con Colorno e Fiamme Oro. Contro due formazioni che puntano ai playoff scudetto, Vicenza ha si rimediato due sconfitte – 19-14 con Colorno e 21-7 con Fiamme Oro – ma ha ricevuto diversi complimenti per il livello globale della squadra, oltre al premio per il miglior giocatore al centro assegnato a Sam O’Leary-Blade. Ora la sfida al Mogliano, formazione che è più vicina al livello dei biancorossi e che darà sicuramente segnali importanti allo staff vicentino in vista del campionato in partenza il 7 ottobre.

Stadio e Diretta

L’ingresso alla Rugby Arena sarà gratuito e, grazie al sostegno di Sisthema, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di ErreSport. Dalle 10.30 alle 12 inoltre Open Day per le categorie minirugby per bimbe e bimbi dal 2019 al 2010.