Per la Velcofin Vicenza una due giorni di torneo a Rovigo aspettando il campionato

BASKET FEMMINILE – Weekend di torneo per la Velcofin Interlocks Vicenza: la squadra biancorossa, allenata da coach Rebellato, sabato sarà impegnata alle 17.30 a Rovigo, contro la APU Udine per le semifinali del Rhodigium Basket Day, torneo in due giorni che farà da vero e proprio banco di prova per la stagione in arrivo. Tutte le partite della manifestazione si giocheranno al palazzetto dello sport della città rodigina.

La Velcofin Interlocks arriva alla manifestazione reduce dalla buona prestazione in amichevole contro l’Alpo Villafranca, una partita giocata ottimamente per trequarti, con un leggero calo nel finale della gara.

Le indicazioni avute dallo staff tecnico biancorosso sono comunque state buone, anche se ovviamente i meccanismi di Vicenza sono ancora da rodare in vista dell’inizio di campionato. In tal senso, i due test di questo weekend (la domenica si giocheranno le finali) saranno un ottimo modo per oliare ancora i meccanismi di squadra. Tutte e tre le avversarie poi sono inserite nello stesso girone della Velcofin Interlcoks, trasformando così il torneo anche in un’ottima opportunità per studiare alcune delle avversarie e per poter capire quanto le ragazze biancorosse sono avanti o indietro rispetto alle altre squadre del campionato, a livello di gioco e di preparazione fisica.