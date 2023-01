Velcofin Vicenza deve centrare la “tripla” casalinga per tornare a sperare

BASKET SERIE A” FEMMINILE – Terza partita del girone di ritorno e ulteriore occasione per VelcoFin InterLocks di muovere una buona volta la sua classifica, con un motivazione in più perché, a dispetto degli 8 punti di distacco, secondo la matematica la formazione altoatesina può essere considerata ancora una avversaria diretta. Inutile negare che il compito per coach Marco Silvestrucci è fra i più impervi ma, come si dice, la speranza non deve mai morire, finché ci sono possibilità anche remote.

La società vicentina – in primis il presidente Dalla Chiara e il DS Lidia Gorlin – ha fatto e farà di tutto per aiutare la sua prima squadra. Inoltre, è da tenere presente che quella di domenica 29 gennaio è la prima di tre gare consecutive al palasport comunale di via Goldoni. Infatti la trasferta di Milano con l’attuale capolista SangA è stata rinviata al 22 marzo per gli impegni di Sara Vujacic con la nazionale slovena e di Richelle Van Der Keijl con quella olandese. Al suo posto ci sarà una amichevole esterna ancora da definire. Dopo Bolzano devono arrivare Mantova il 4 febbraio e Ponzano il 19 febbraio, sperando che i 15 giorni nel mezzo consentano a di prendere una pausa benefica dal campionato e di portare VelcoFin Interlocks ad una forma ottimale. Mantova con i suoi 14 punti è attualmente in zona playoffs e punta a restarci anche se recentemente ha avuto qualche intoppo mentre proprio Ponzano pare la formazione più alla portata per un eventuale aggancio, anche se ne sapremo di più dopo la gara Ponzano-Alpo di sabato 28 gennaio. Come un sentiero tracciato dalla sorte, i tre incontri casalinghi consecutivi sembrano una buona opportunità per Vicenza di fare punti assolutamente necessari per continuare a sperare.

Tornando a parlare di Acciaierie Valbruna, dobbiamo evidenziare come anche nell’ultima gara in trasferta con Carugate (persa 61-54) la squadra di coach Alessandro Pezzi ha dimostrato d essere un osso veramente duro e siamo sicuri che a Vicenza verrà per provare a cancellare le due ultime sconfitte in campionato. Una novità rispetto all’andata è rappresentata dall’inserimento nel roster di Federica Dal Bosco, guardia classe 2003, la scorsa stagione a Campobasso in A1, che contro Carugate si è ben comportata, mentre ultimamente sono entrate nei quintetti base anche Diana Schwienbacher, Xhovana Cela e Valentina Marcello assieme alle esperte Meriem Nasraoui e Pia Jurhar, centri titolari.

VelcoFin Interlocks è preannunciata in formazione tipo e sicuramente vorrà migliorare la continuità di rendimento in gara, scopo principale degli intensi allenamenti effettuati in settimana.

VelcoFin Interlocks Vicenza – Acciaierie Valbruna Bolzano si gioca domenica 29 gennaio, alle ore 18, sul parquet del Palasport comunale di via Goldoni a Vicenza. Gli arbitri provengono entrambi dalla riviera romagnola e sono Silvia Zanetti di Riccione (RN) e Marco Ragionieri di Cesenatico (FC). Diretta streaming sul canale Youtube di AS Vicenza con il commento di Edoardo Ferrio e le riprese di Leonardo Lazzaris.