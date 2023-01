Marta Giaretta d’argento nello speciale internazionale dell’ALPECIMBRA Children Cup

SCI – Due ori, due argenti e un bronzo. L’Italia ha fatto la padrona di casa a Folgaria e ha conquistato cinque medaglie nella prima giornata della fase internazionale della 52ª ALPECIMBRA Fis Children Cup.

E una di queste parla vicentino! Nello slalom speciale Under 16 femminile secondo posto per Marta Giaretta,, che a inizio settimana aveva siglato una doppietta alle selezioni nazionali. La vicentina che difende i colori del Comitato Trentino per il Falconeri Ski Team, quarta al termine della prima manche, ha impostato una gara d’attacco nella discesa decisiva e ha centrato l’obiettivo, garantendosi l’argento grazie a una rimonta di due posizioni, impresa riuscita anche alla tedesca Franca Nadine Salhi, che ha tramutato il terzo posto della prima manche in una vittoria, precedendo l’azzurra di 45 centesimi.

Queste le dichiarazioni a caldo di Marta: “In una gara come questa bisogna attaccare per centrare il grande risultato e probabilmente nella prima manche ho esagerato commettendo almeno tre errori evidenti che mi hanno fatto perdere centesimi preziosi. Nella seconda ho cercato di essere più lucida e ci sono riuscita. Ho sciato molto bene, forse con un’indecisione alla fine del muro, altrimenti sarebbe stata una manche perfetta. Alla fine essere salita sul podio alla fase internazionale è comunque fantastico. Sono molto contenta”.