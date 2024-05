La Rangers Pallanuoto Vicenza affonda Novara e centra i playoff promozione

PALLANUOTO SERIE B – E’ un’agevole vittoria per 18-5 (5-3, 2-0, 5-1, 6-1) contro il fanalino di coda Waterpolo Novara che apre alla Rangers Vicenza le porte dei playoff del Campionato di Serie B di pallanuoto.

Poco spazio alla cronaca dell’incontro, considerato che dopo pochi secondi il Vicenza siglava il primo gol con Rudi Marotta e non lasciava spazio ai tentativi dei piemontesi, che riuscivano ad accorciare le distanze, complici un rigore ed una controfuga scaturita da una disattenzione dell’attacco berico.

Per il Vicenza qualche apprensione era suscitata dalle condizioni ancora non ottimali del portiere Damiano Pellegrino e di Samuele Santolin.

Coach Mirco Dal Bosco optava per dare spazio in porta al giovane Under18 Giacomo Gallo, che ben ripagava la fiducia, e per utilizzare Samuele solo per brevi cambi allo scatenato Rudi Marotta, autentico dominatore dell’area avversaria a tabellino con 5 reti.

Per il resto una normale amministrazione con il rientro di gran parte dei protagonisti della stagione.

I marcatori sono stati: Marotta 5. Serediuc 4, Damiano e Scocchi 2, Balbo, Embrinati, Meneghini, Scotti Galletta e Simioni 1.

Sabato prossimo Vicenza cercherà di difendere il terzo posto in una partita particolarmente impegnativa in casa dell’Acquatica Torino che ha ancora residue speranze di strappare il quarto posto al CUS Milano, impegnato in casa della capolista Piacenza.

Sabato 4 maggio si saprà il nome dell’avversaria che uscirà dal girone 2, dove i giochi sono tutti da fare.

I playoff vedranno sicuramente la Rangers in trasferta sabato 18 e sabato 25 maggio mentre la seconda si disputerà a Vicenza mercoledì 22 maggio.