Il “pranzo” con la Juventus Next Gen é indigesto al LR Vicenza sconfitto per 2-1

Juventus Next Gen – Crespi; Savona, Riccio, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Zuelli, Akè (dal 71′ Mulazzi); Sekulov (dal 77′ Cudrig), Pecorino. A disposizione: Raina, Daffara, Stramaccioni, Nzouango, Compagnon, Bonetti, Lipari, Ntenda, Palumbo, Besaggio, Turicchia. Allenatore: Massimo Brambilla.

L.R. Vicenza – Confente; Ierardi, Pasini, Bellich; Valietti (dal 86′ Begic), Ronaldo (dal 86′ Oviszach), Cavion (dal 73′ Zonta), Greco; Rolfini (dal 73′ Stoppa), Dalmonte; Ferrari. A disposizione: Brzan, Iacobucci, Cappelletti, Sandon, Ndiaye, Jimenez, Giacomelli, Alessio, Busatto. Allenatore: Francesco Modesto.

Arbitro: Simone Galipò della sezione di Firenze (assistenti: Fabio Mattia Festa di Avellino e Andrea Nasti di Napoli; quarto uomo Alessandro Pizzi di Bergamo)

Marcatori: 58′ Rolfini (LRV), 64′ Barrenechea (JNG), 75′ Pecorino (JNG)

Ammoniti: Ierardi (LRV), Ronaldo (LRV), Valietti (LRV), Pasini (LRV), Cavion (LRV), Riccio (JNG), Barbieri (JNG)

Note: giornata fredda, terreno in discrete condizioni

CALCIO SERIE C – “Pranzo” indigesto per il LR Vicenza che in trasferta contro la Juventus Next Gen esce sconfitto per 2-1. Succede tutto nel secondo tempo: sbloccano il risultato i biancorossi al 58′ ancora con Rolfini, al suo sesto centro in campionato, ma poi nel giro di dieci minuti i padroni di casa capovolgono il risultato grazie ad un rigore trasformato da Barrenechea al 64′ e alla rete di Pecorino al 75′.

Mercoledì si torna subito in campo, al Menti, per la sfida con il Novara: fischio d’inizio alle ore 18!