Velcofin Vicenza sabato al palasport contro Ecodent Alpo in un derby salvezza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Sfida salvezza per Velcofin Vicenza. Coach Marco Silvestrucci e il suo collega veronese Nicola Soave si affronteranno sabato 3 dicembre in un classico derby veneto che, per entrambi, ha molta importanza.

Vicenza deve per forza interrompere il digiuno che perdura dalla prima giornata, Ecodent Alpo da parte sua vuole vincere per dare aria ad una classifica pure asfittica e per confermare la buona prestazione di Broni, dove ha tenuto sotto per gran parte della gara lo squadrone locale. Per cui siamo sicuri che sarà un confronto serrato e speriamo avvincente, visto l’equilibrio fra le due formazioni e le loro motivazioni.

I dati statistici stagionali pendono leggermente a favore delle ospiti, ma fattore campo e sete di vittoria di Vicenza possono riequilibrare il pronostico. Alpo Basket ha da poco sostituito la straniera, con l’arrivo della tiratrice Anja Marinkovic al posto di Sklepovic e, oltre a lei, il quintetto base è composto dalla capitana Elisa Mancinelli, specialista dei recuperi difensivi, dalla play Ilaria Moriconi (ex Umbertide), dalla guardia/ala Martina Rosignoli e dal centro Nene Diene, grande stazza e mano ben educata. “Sesto uomo” l’ala Annalisa Vitari oppure la guardia Laura Pastore (neo arrivata, ex Mantova) mentre non sappiamo se Serena Soglia, l’altro centro, abbia superato i problemi fisici manifestati a Broni. Ancora in pausa Anna Turel (ex Udine) che dalla prima giornata guarda le gare dalla panchina.

Per Vicenza confermata la formazione scesa in campo nelle ultime gare a parte l’assenza di Gaia Reschiglian, fermata da un attacco influenzale e sostituita dalla compagna di squadra nell’Under 19 Anna Cerise (ala del 2004, prima volta in prima squadra). Per coach Silvestrucci bisogna “mettersi dietro le spalle tutte le sfortune e i problemi finora incontrati e guardare avanti cercando di dare il massimo”.

Vedremo se il campo confermerà le notevoli aspettative che circondano questo confronto, più dal punto di vista agonistico che da quello propriamente tecnico.

Come detto si gioca al palasport di Vicenza, alle 18 di sabato 3 dicembre 2022. Gli arbitri sono Mattia De Rico di Venezia e Giovanni Bastianel di San Vendemiano (TV).