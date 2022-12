ST Bassano vince il derby con Tennis Comunali Vicenza e sfiderà Siracusa per la serie A1

TENNIS – É la Società Tennis Bassano a fare festa vincendo per 4-0 contro Tennis Comunali Vicenza la sfida playoff che gli permetterà di affrontare il Match Ball Siracusa nella doppia sfida per la promozione in serie A1 con gara di andata giovedì 8 dicembre in casa e ritorno domenica in Sicilia.

Alla squadra capitanata da Enrico Zen il rimpianto per le prime due partite con Giovanni Peruffo e Gabriele Bosio, fino ad oggi imbattuti in singolare, chevincono entrambi il primo set per 6-4 per poi cedere alle rimonta di Marco Speronello e di Francesco Salviato con Peruffo che si vede annullare un match-point al tie-break.

Tante occasioni sprecate invece per Riccardo Balzerani che si arrende per 6-4 6-3 a Tommaso Gabrieli, pronto a lottare su ogni punto, come del resto tutta la squadra, facendo vedere delle ottime cose a rete.

Il punto della vittoria, che rende inutili i doppi, lo regala il “baby” del gruppo, Matteo Dal Zotto, che infligge un pesante doppio 6-1a Tommaso Dal Santo.

Una nota di merito per i due capitani bassanesi, Marco Fioravanzo e Marco Moretto, come pure per il pubblico, numeroso e caloroso, con spettatori costretti a restare fuori per questioni di capienza della struttura.

Presenti a bordo campo anche il vice presidente della Federazione tennis e padel Gianni Milan e il presidente del Comitato regionale veneto Mariano Scotton (nella FOTO con Enrico Zen)