L’Arzignano Valchiampo cade in casa con il Lecco capolista a segno con un gol per tempo

ARZIGNANO VALCHIAMPO – LECCO 0-2

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Volpe, Casini, Molnar, Grandolfo (17’ st Tremolada), Cester (7’ st Lunghi), Cariolato, Barba, Bonetto, Davi (7’ st Gning), Tardivo (23’ st Bontempi), Parigi (23’ st Fyda). All. Bianchini.

LECCO: Melgrati, Celjak, Enrici, Lakti, Scapuzzi (7’ st Giudici), Battistini, Pinzauti (25’ st Mangni), Ilari (32’ st Zuccon), Zambataro, Rossi (7’ st Buso), Galli (32’ st Girelli). All. Foschi.

DIRETTORE DI GARA: Catanoso di Reggio Calabria

RETI: 24’ pt Pinzauti, 38’ st Battistini

RECUPERO: 2’ pt; 4’ st.

CALCIO SERIE C – Alla decima di campionato L’Arzignano Valchiampo cade in casa con la capolista Lecco. Al triplice fischio il risultato è di 0-2. La rete di Pinzauti porta in vantaggio gli uomini di Foschi nel primo tempo dopo una partenza che aveva visto i Giallocelesti creare delle occasioni in area avversaria.

La seconda rete arriva negli ultimi minuti di gioco con Battistini che finalizza un’azione partita da calcio d’angolo.