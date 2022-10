La Rangers Rugby Vicenza centra la quarta contro il Patavium

Patavium Rugby Union – Rangers Rugby Vicenza ASD 19-36 (9-19)

Marcatori: 1 tempo: 1′ meta O’Leary-Blade tr. Mercerat (0-7), 8′ meta O’Leary-Blade tr. Mercerat (0-14), 10′ 15′ 26 ‘ c.p. Fincato E. (Patavium) (3-6-9-14), 36′ meta Foroncelli (9-19). 2 tempo: 12′ meta Michelotto tr. Fincato E. (16-19), 21′ c.p. Mercerat (16-22), 28′ c.p. Fincato E. (19-22), 32′ meta O’Leary-Blade tr. Mercerat (19-29), 40’ meta Foroncelli tr. Mercerat (19-36)

Patavium Rugby Union: Fanton (50′ Fincato R.), Dapit, Marini, Greggio (70′ Broggin), Matteralia, Fincato E., Prati (75′ Nicoletti), Tognon, Artuso (35′ Salasnich), Simonato, Marcolongo (50′ Varotto), Sattin, Gemelli (50′ Ceolin), Michelotto (61′) Arena, Giuriatti (75′ Franceschetto).

All. Luca Faggin, Paolo Palandrani

Rangers Rugby Vicenza: Mercerat, Foroncelli, O’Leary-Blade, Lisciani, Poletto, Marin, Gelos (54′ Pozzobon), Gomez, Piantella, Tonello (50′ Peron), Stanica (41’ Nicoli), Gallinaro, Messina (54′ Franceschini), Gutierrez (63′ Franchetti), Lazzarotto (61’ Ceccato). A disp.: Bortolan, Pontanari.

All. Andrea Cavinato, Francesco Minto.

Arb. L. Sacchetto (RO) AA1: M. Panin (RO) AA2: R. Lazzarin (RO).

Cartellini: 34 giallo Michelotto (Patavium), 37′ giallo O’Leary-Blade (Vicenza)

Calciatori: Patavium 5/6, Mercerat (Vicenza) 6/7

Note: Tempo soleggiato a tratti coperto, terreno in ottime condizioni, spettatori 300 ca.

Punti conquistati in classifica: Patavium Rugby Union 0 Rangers Rugby Vicenza ASD 5

Man of the match: O’Leary-Blade (Vicenza)

4° giornata 23/10/2022 ore 14:30

Patavium Rugby Union – Rangers Rugby Vicenza 19-36 (0-5)

Rugby Badia – Petrarca Padova 27-10 (5-0)

Verona Rugby – Rugby Casale 27-14 (4-0)

Valpolicella Rugby – Rugby Paese 13-23 (0-4)

Valsugana Rugby Padova – Romagna RFC 45-28 (5-1)

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 19

Valsugana Rugby 16

Petrarca Padova 14

Verona Rugby 10

Ruggers Tarvisium 10

Casale Rugby 9

Rugby Paese 5

Valpolicella Rugby 5

Rugby Badia 5

Patavium Rugby Union 5

Romagna 1

5° giornata 30/10/2022 ore 14.30

Petrarca Padova – Valsugana Rugby Padova

Rugby Casale – Patavium Rugby Union

Rugby Paese – Ruggers Tarvisium

Romagna RFC – Valpolicella Rugby

Rugby Badia – Verona Rugby

La foto di copertina é di Fabio Avanzati