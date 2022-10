AS Vicenza Velcofin domenica alla prima casalinga contro Futurosa Trieste

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Prima gara casalinga per AS Vicenza Velcofin.

La sconfitta d’esordio non ha lasciato molti rimpianti in casa berica. Si guarda avanti con fiducia. La notizia del grave infortunio di Agnes Gorjanacz purtroppo era nell’aria e pensiamo che le nostre ragazze vorranno vincere anche per lei. Già la società nella figura del suo ds Lidia Gorlin si sta muovendo per il rimpiazzo.

Si è individuata una giocatrice dalle caratteristiche abbastanza simili a quelle di Agnes, ma se ne saprà di più all’inizio della settimana prossima. Intanto ecco coach Marco Silvestrucci: “Sicuramente dobbiamo creare una nostra identità di squadra. In settimana ci siamo parlati e allenati in funzione di questo. Domenica inseriremo nelle dieci Giorgia Amatori. Affronteremo un’avversaria che già parzialmente conosciamo e sappiamo che dobbiamo affrontare i quaranta minuti con maggior intensità e attenzione rispetto a Carugate”. In effetti Trieste, squadra neo promossa, che in cinque anni è salita dalla serie C alla A2, è già stata affrontata nel torneo di Lignano dove le alabardate hanno prevalso per 79/70. L’anno scorso in serie B fu per loro una marcia gioiosa, visto che su 26 partite ne hanno vinto 25 e l’unica sconfitta è arrivata per un solo punto.

La buona notizia in casa erica è il rientro in squadra della guardia-play Giorgia Amatori, mancina dalla mano calda, finalmente guarita da una brutta distorsione alla caviglia che l’ha tenuta lontana dal campo di gioco per quaranta giorni: per lei è l’esordio agonistico.

VelcoFin InterLocks – Futurosa Trieste si disputerà domenica alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di via Goldoni. La società si augura la presenza di un pubblico numeroso e tifoso, curioso di vedere all’opera un team giovane completamente rinnovato e pieno di entusiasmo.

Arbitri della partita sono Mirko Moreno Di Franco (BG) e Francesco Belisario Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (MI).