Inizia la serie dei recuperi di AS Vicenza

Inizia domani sera la serie di tre recuperi che A.S.Vicenza deve affrontare entro la fine del campionato, stabilita a sabato 23 pv. in quel di Castelnuovo Scrivia. La squadra di Fabio Ussaggi è ospite del Ponzano, reduce da Torino dove è stata sconfitta dalla squadra locale, ultima in classifica, per 62/47. Posaclima Ponzano delle ex Anna Zimerle e Claudia Gobbo, che annovera in cabina di regia l’esperta Viviana Giordano e sotto le plance la lunga olandese di cm 196 Van Der Keijl, ha al suo attivo 18 punti che le permettono di veleggiare in zona playoff: anzi in questo momento ricopre l’ottavo posto, con una partita di recupero, quella appunto contro Vicenza. A sua volta Vicenza, nonostante nell’ultimo turno abbia disputato una partita gagliarda e molto onorevole, con la sconfitta patita contro Alperia rimane ancorata a 8 punti, raggiunta da Treviso, davanti al solo Torino. Classifica indubbiamente precaria. Urge una impennata per raddrizzare questa stagione nata storta. Il rientro di Monica Tonello, la cui assenza ha molto pesato contro Alperia, è dato per molto difficile, anche se Ussaggi e Zordan ci sperano. Si gioca al PalaCicogna, Piazzale dei Dogi 1, mercoledì 6 aprile alle ore 20.15. Arbitri Matteo Bergami di San Pietro in Casale (BO) e Lorenzo Bianchi di Riccione (RN).

Ufficio Stampa